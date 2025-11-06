عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة

يرى عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، أن فريقه بحاجة للفوز ببطولة السوبر المصري.

وقال السعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "الزمالك يحتاج إلى الفوز ببطولة السوبر لأنها بطولة مهمة وسط ظروف صعبة وستُحِدث فارقا كبيرًا مع اللاعبين والجماهير".

وأضاف السعيد "نسعى للفوز في المباراة النهائية وإهداء اللقب للجماهير خاصة وأنها بطولة مهمة وسط ظروف صعبة".

وتابع "تحدثنا مع بعض كلاعبين قبل المباراة، وكان اللقاء بمثابة التحدي الكبير، ونجحنا في تحقيق المطلوب، وأمامنا حاليًا مواجهة مهمة في النهائي".

وأتم السعيد "الجميع كان في حالة تركيز كبيرة، وقدمنا المطلوب أمام بيراميدز، ونسعى إلى أن نكون أكثر تركيزًا خلال الأيام المقبلة".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.