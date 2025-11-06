عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - المصري

يرى عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، أن فريقه بحاجة للفوز ببطولة السوبر المصري.

وقال السعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "الزمالك يحتاج إلى الفوز ببطولة السوبر لأنها بطولة مهمة وسط ظروف صعبة وستُحِدث فارقا كبيرًا مع اللاعبين والجماهير".

وأضاف السعيد "نسعى للفوز في المباراة النهائية وإهداء اللقب للجماهير خاصة وأنها بطولة مهمة وسط ظروف صعبة".

أخبار متعلقة:
فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة

وتابع "تحدثنا مع بعض كلاعبين قبل المباراة، وكان اللقاء بمثابة التحدي الكبير، ونجحنا في تحقيق المطلوب، وأمامنا حاليًا مواجهة مهمة في النهائي".

وأتم السعيد "الجميع كان في حالة تركيز كبيرة، وقدمنا المطلوب أمام بيراميدز، ونسعى إلى أن نكون أكثر تركيزًا خلال الأيام المقبلة".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.

السوبر المصري الزمالك عبد الله السعيد
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا البطاوي: كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري 15 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز 23 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا 23 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا 24 دقيقة | الكرة المصرية
البطاوي: كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري 43 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة السعودية - رينارد يضم الدوسري وسعود ضمن 27 لاعبا استعدادا لكأس العرب 50 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط 56 دقيقة | رياضة نسائية
عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516759/عبد-الله-السعيد-الزمالك-بحاجة-للتتويج-بالسوبر-بسبب-الظروف-الصعبة