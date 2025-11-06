كرة طائرة - سهيلة وفيق تقود فريقها إلى الدور الثاني من كأس التحدي الأوروبية

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 23:46

كتب : محمد سمير

سهيلة وفيق - فاتوم نيرجيهازا كرة طائرة

قادت المحترفة المصرية سهيلة وفيق فريقها فاتوم نيرجيهازا المجري للتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس التحدي الأوروبية.

وحسم الفريق المجري تأهله في الشوط الفاصل في مباراة مثيرة أمام فريق فيستي الفنلندي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح فاتوم نيرجيهازا بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما نجح الفريق الفنلندي في الفوز بمباراة الإياب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليعادل النتيجة 1-1 في المباراتين.

وأقيم شوطا فاصلا بين الفريقين من 15 نقطة لتحديد المتأهل للدور الثاني.

ونجح فاتوم نيرجيهازا المجري في الفوز بنتيجة 16 - 14 في الشوط الفاصل بعد صحوة عقب تأخره بـ 3 نقاط.

وسجلت سهيلة وفيق صانعة الألعاب نقطة المباراة والتي حسم بطاقة التأهل.

وبذلك يلعب فاتوم نيرجيهازا أمام إليجا من البوسنة والهرسك في دور الـ 32 من كأس التحدي الأوروبية.

ويلعب فاتوم المباراتين يومي 26 نوفمبر الجاري في المجر والإياب يوم 3 ديسمبر المقبل في البوسنة والهرسك.

وكانت سهيلة وفيق قد تألقت وشاركت في المباراة بالكامل.

كرة طائرة فاتوم نيرجيهازا سهيلة وفيق
