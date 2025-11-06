عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر جابر

عبر عمر جابر قائد نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات.

ونجح الزمالك في العبور إلى المباراة النهائية بعد الفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأوضح عمر جابر في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة "نلعب على كل السيناريوهات، وكنا نود أن نفوز في الوقت الأصلي للمباراة لأن ضربات الجزاء تحتاج أعصاب، وفي النهاية التوفيق حالفنا".

وأكمل "الفرق الأربعة في السوبر على أعلى مستوى، وربنا كرمنا في الفوز أمام فريق محترم مثل بيراميدز، ونتمنى التتويج باللقب".

وأضاف "سنبدأ من الغد التركيز والتحضير للمباراة النهائية".

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي في المباراة النهائية للسوبر الساعة 5:30 مساء الأحد.

وعن الحضور الجماهيري، قال جابر "الجماهير تدعمنا دائما، ولذلك كان يجب أن نمنح 100 % من مجهودنا".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.

