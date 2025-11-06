مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن رضاه بعد التأهل لنهائي السوبر المصري.

وتغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال أحمد عبد الرؤوف عبر المؤتمر الصحفي: "نلعب في ظروف صعبة أمام فريق يعتبر هو الأفضل في إفريقيا بالوقت الحالي".

أخبار متعلقة:
الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر

وتابع "أعلم أن الجماهير لن تكون راضية عن كل شيء بشأن الأداء، لكن هناك تغييرات تم فرضها علينا وكنا نعمل على غلق المساحات أمام محمد الشيبي".

وشدد رؤوف "إن شاء الله مع الوقت سنعالج المشاكل التي ظهرت اليوم، ونتمنى حصد اللقب في النهاية".

وأضاف "دائما ما أتحدث مع اللاعبين بمقولة (نحن الزمالك) وهم يعلمون ذلك بشكل جيد وكانوا على قدر المسؤولية أمام بيراميدز".

وواصل "كنا نسعى لتوزيع المباراة أمام بيراميدز بسبب الحالة البدنية، وكان تركيزنا بشكل كبير إجهاد ظهيري بيراميدز عن طريق التحولات".

واختتم أحمد عبد الرؤوف تصريحاته "لا أملك الوقت لعلاج المشكلة البدنية وأسعى قدر الإمكان التعامل مع ذلك بتوزيع مجهود اللاعبين".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.

الزمالك أحمد عبد الرؤوف السوبر المصري
نرشح لكم
فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر السوبر المصري - موعد النهائي بين الأهلي ضد الزمالك.. والقنوات الناقلة عواد "المتخصص" يطيح بـ بيراميدز ويقود الزمالك إلى نهائي السوبر
أخر الأخبار
كرة طائرة - سهيلة وفيق تقود فريقها إلى الدور الثاني من كأس التحدي الأوروبية دقيقة | رياضة نسائية
فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات 54 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة 55 دقيقة | الدوري المصري
عواد: لدي مدرسة في ركلات الترجيح ولن أخبركم بها ساعة | الكرة المصرية
الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516755/مؤتمر-عبد-الرؤوف-أعلم-أن-الجماهير-غير-راضية-عن-الأداء-لكن-نواجه-ظروف-صعبة