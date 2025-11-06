مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:52

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن رضاه بعد التأهل لنهائي السوبر المصري.

وتغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال أحمد عبد الرؤوف عبر المؤتمر الصحفي: "نلعب في ظروف صعبة أمام فريق يعتبر هو الأفضل في إفريقيا بالوقت الحالي".

وتابع "أعلم أن الجماهير لن تكون راضية عن كل شيء بشأن الأداء، لكن هناك تغييرات تم فرضها علينا وكنا نعمل على غلق المساحات أمام محمد الشيبي".

وشدد رؤوف "إن شاء الله مع الوقت سنعالج المشاكل التي ظهرت اليوم، ونتمنى حصد اللقب في النهاية".

وأضاف "دائما ما أتحدث مع اللاعبين بمقولة (نحن الزمالك) وهم يعلمون ذلك بشكل جيد وكانوا على قدر المسؤولية أمام بيراميدز".

وواصل "كنا نسعى لتوزيع المباراة أمام بيراميدز بسبب الحالة البدنية، وكان تركيزنا بشكل كبير إجهاد ظهيري بيراميدز عن طريق التحولات".

واختتم أحمد عبد الرؤوف تصريحاته "لا أملك الوقت لعلاج المشكلة البدنية وأسعى قدر الإمكان التعامل مع ذلك بتوزيع مجهود اللاعبين".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.

