عواد: لدي مدرسة في ركلات الترجيح ولن أخبركم بها

أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سعادته بالفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عواد في تصريحاته لقناة أون سبورت: "انتهزت فرصة وجود عصام الحضري لأجعله يوقع لي على القميص".

وأضاف "حراس الزمالك يجب أن يكونوا على القدر المطلوب من الجاهزية للعب في أي وقت ويجب أن نتحمل مسؤولية القميص الذي ترتديه".

وأكمل "كل حارس له مدرسة ولكن لا يمكنني أن أخبركم ما هي مدرستي. نعمل على ذلك في التدريبات وزملائي يعرفون ذلك، وإن لم أنجح في التصدي أجعل اللاعب الذي يسدد أمامي يحسب لي ألف حساب. كلما تمكنت من إثبات نفسك في التصدي لركلات الترجيح كلما منحت نفسك أفضلية نفسية أمام الخصوم".

وأوضح "لاعبو بيراميدز يسددون جميعا بشكل جيد، ودرسناهم أمس بالفيديو مع مدرب حراس المرمى، ولكن مهما كنت جيدا لن تتمكن من التصدي بدون التوفيق".

وواصل "مباراة الأهلي كبيرة ونحن بحاجة للبطولة حتى نبني عليها الموسم الحالي. سنستعد من الآن لهذه المباراة ونتمنى أن نشرف الكرة المصرية".

واختتم "أنا جاهز وتحت أمر الزمالك حين يحتاجني. أحب النادي كثيرا وضحيت كثيرا لأتواجد فيه. أثبت دائما أني على قدر المسؤولية".

وانتصر الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في نصف النهائي وضرب موعدا مع الأهلي في النهائي.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل في الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر، بين الأهلي والزمالك.

ويتألق عواد مع الزمالك منذ انضمامه في ركلات الترجيح.

فمنذ انضمام عواد للزمالك في 2019 وصل مع الأبيض لركلات الترجيح في 7 مناسبات بوجوده من أصل 8.

وحقق الزمالك الفوز مع عواد في ركلات الترجيح في 5 مناسبات من أصل 7 وخسر 2.

نتائج الزمالك في ركلات الترجيح بمشاركة عواد

خسر من بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2021-22 بنتيجة 4-3.

فاز على بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر 2022-23 بنتيجة 4-3.

فاز على الأهلي في السوبر الإفريقي 2024 بنتيجة 5-4.

فاز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر 2024 بنتيجة 5-4.

خسر من الأهلي في نهائي كأس السوبر 2024 بنتيجة 7-6.

فاز على بيراميدز في نهائي كأس مصر 2024-25 بنتيجة 8-7.

فاز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر 2025 بنتيجة 5-4.