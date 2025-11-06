الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز

أعرب سيف الجزيري عن سعادته بحسم الزمالك بطاقة تأهله إلى نهائي السوبر المصري.

وتغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسجل الجزيري ركلة الترجيح الأخيرة التي حسمت بطاقة التأهل.

وقال سيف الجزيري مهاجم الزمالك عبر قناة أبوظبي الرياضية: "بيراميدز فريق ممتاز ويمر بانتعاشة كبيرة الفترة الأخيرة، لكن كنا مركزين وإن شاء الله نرفع اللقب بكل تركيز وإصرار".

وشدد "كانت هناك حالة تركيز كبيرة من البداية حتى النهاية، وعندما تكون لاعبا في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية".

واختتم الجزيري تصريحاته "مساندة جماهير الزمالك ليست بجديدة ودائما داعم لنا في أي مكان وأسعدناهم اليوم وإن شاء الله نسعدهم باللقب".

وقاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.

