مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

أرجع كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز الخسارة في نصف نهائي السوبر المصري لعدم التوفيق وافتقاد اللمسة الأخيرة.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 0-0 في ثاني مباريات المربع الذهبي وتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

وقال الكرواتي في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة وقدمنا كل ما لدينا وفخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ولن ألوم لاعبي فريقي".

وأكمل "أبارك لهم لأنهم أبطال وللزمالك بسبب تأهله، هذا ما حدث نتاج توالي المباريات الفترة الماضية، ولم نكن موفقين في ركلات الترجيح، لدي العديد من اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة وسنواصل العمل".

وأردف "افتقدنا اللمسة أو التمريرة الأخيرة في الثلث الهجومي، وأخطأت في إشراك ماييلي أساسيا لأنه لم يكن جاهزا بشكل كامل".

وأتم "الشيبي شعر بألم في آخر المباراة واستنفذنا التغييرات".

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.

موعد نهائي السوبر

يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.

كرونوسلاف يورشيتش السوبر المصري بيراميدز
