السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك

قاد محمد عواد فريقه الزمالك للفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2024-25 بالفوز بركلات الترجيح.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في نصف النهائي وضرب موعدا مع الأهلي في النهائي.

ويتألق عواد مع الزمالك منذ انضمامه في ركلات الترجيح.

فمنذ انضمام عواد للزمالك في 2019 وصل مع الأبيض لركلات الترجيح في 7 مناسبات بوجوده من أصل 8.

وحقق الزمالك الفوز مع عواد في ركلات الترجيح في 5 مناسبات من أصل 7 وخسر 2.

نتائج الزمالك في ركلات الترجيح بمشاركة عواد

خسر من بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2021-22 بنتيجة 4-3.

فاز على بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر 2022-23 بنتيجة 4-3.

فاز على الأهلي في السوبر الإفريقي 2024 بنتيجة 5-4.

فاز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر 2024 بنتيجة 5-4.

خسر من الأهلي في نهائي كأس السوبر 2024 بنتيجة 7-6.

فاز على بيراميدز في نهائي كأس مصر 2024-25 بنتيجة 8-7.

فاز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر 2025 بنتيجة 5-4.

وعاد عواد للمشاركة في المباريات لأول مرة هذا الموسم، إذ لم يخض أي مباراة في الدوري والكونفدرالية.

وبدأ عواد أساسيا في اللقاء بعد تعرض محمد صبحي للإصابة خلال لقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية من الدوري المصري.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل.

محمود عواد الزمالك السوبر المصري
