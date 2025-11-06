للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر

الخميس، 06 نوفمبر 2025

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي - بنتايك - الزمالك

تتجدد المواجهة بين الأهلي والزمالك مرة أخرى في نهائي السوبر المصري.

وتقام المباراة للمرة العاشرة بين الفريقين في النسخة الـ 23 من كأس السوبر.

وسبق وأن تواجه الفريقان في 9 مرات سابقة في كأس السوبر وتم حسم 5 منهم بركلات الترجيح.

ويتواجه الفريقان مجددا للمرة الثانية على التوالي، إذ حسم الأهلي لقب النسخة الماضية بركلات الترجيح.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في السوبر:

لعب: 9

فوز الأهلي: 7 (منهم 3 بركلات الترجيح)

فوز الزمالك: 2 (جميعهم بركلات الترجيح)

أغسطس 2003: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (3-1 بركلات الترجيح)

يوليو 2008: فوز الأهلي 2-0 أمام الزمالك

سبتمبر 2014: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (5-4 بركلات الترجيح)

أكتوبر 2015: فوز الأهلي 3-2 على الزمالك

فبراير 2017: التعادل 0-0 وفوز الزمالك (3-1 بركلات الترجيح)

سبتمبر 2019: فوز الأهلي 3-2 أمام الزمالك

فبراير 2020: التعادل 0-0 وفوز الزمالك (4-3 بركلات الترجيح)

أكتوبر 2022: فوز الأهلي 2-0 على الزمالك

أكتوبر 2024: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (7-6 بركلات الترجيح)

