للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:03
كتب : FilGoal
تتجدد المواجهة بين الأهلي والزمالك مرة أخرى في نهائي السوبر المصري.
وتقام المباراة للمرة العاشرة بين الفريقين في النسخة الـ 23 من كأس السوبر.
وسبق وأن تواجه الفريقان في 9 مرات سابقة في كأس السوبر وتم حسم 5 منهم بركلات الترجيح.
ويتواجه الفريقان مجددا للمرة الثانية على التوالي، إذ حسم الأهلي لقب النسخة الماضية بركلات الترجيح.
ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في السوبر:
لعب: 9
فوز الأهلي: 7 (منهم 3 بركلات الترجيح)
فوز الزمالك: 2 (جميعهم بركلات الترجيح)
أغسطس 2003: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (3-1 بركلات الترجيح)
يوليو 2008: فوز الأهلي 2-0 أمام الزمالك
سبتمبر 2014: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (5-4 بركلات الترجيح)
أكتوبر 2015: فوز الأهلي 3-2 على الزمالك
فبراير 2017: التعادل 0-0 وفوز الزمالك (3-1 بركلات الترجيح)
سبتمبر 2019: فوز الأهلي 3-2 أمام الزمالك
فبراير 2020: التعادل 0-0 وفوز الزمالك (4-3 بركلات الترجيح)
أكتوبر 2022: فوز الأهلي 2-0 على الزمالك
أكتوبر 2024: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (7-6 بركلات الترجيح)