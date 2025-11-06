عواد "المتخصص" يطيح بـ بيراميدز ويقود الزمالك إلى نهائي السوبر

قاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فريقه إلى نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ونجح عواد في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة أمام زيكو لاعب بيراميدز ليمنح فريقه بطاقة العبور للنهائي.

وتألق عواد في ضربات الترجيح مجددا بعد نجح في قيادة الزمالك للفوز ببطولة الكأس الموسم الماضي على حساب بيراميدز بركلات الترجيج.

وفاز ناصر ماهر بجائزة رجل المباراة.

وتعد تلك المرة العاشرة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، والثانية على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر برصيد 15 لقبا، فيما توج الزمالك بـ4 ألقاب.

التشكيل:

الزمالك: محمد عواد - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر - محمود بنتايك - أحمد ربيع – محمد شحاتة - ناصر ماهر - عمرو ناصر - عدي الدباغ.

بيراميدز: أحمد الشناوي - محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي - كريم حافظ – مهند لاشين – وليد الكرتي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - أحمد عاطف "قطة" - فيستون ماييلي

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، حتى جاءت أول محاولة للزمالك في الدقيقة 20 بعد تسديدة قوية من بنتايك اصطدمت بالحائط البشري لبيراميدز.

وسبب محمد الشيبي خطورة بعرضياته، ونجح أحمد عاطف في استغلال إحدى عرضيات الظهير المغربي في الدقيقة 28 ليحولها برأسه ولكن تدخل محمد إسماعيل مدافع الزمالك ليبعدها.

وسقط عدي الدباغ في الدقيقة 40 ليخرج مصابا ويحل أحمد شريف بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى كل فريق تبديل، فحل عبد الله السعيد بديلا في الزمالك لأحمد ربيع، وعلي جبر بدلا من محمود مرعي لبيراميدز.

وحاول محمود عبد الحفيظ زلاكة تهديد مرمى الزمالك في الدقيقة 48 بتصويبة قوية اصطدمت برأس محمود حمدي الونش.

وتألق عواد في الدقيقة 49 بالتصدى لمتابعة أحمد عاطف قطة داخل منطقة الجزاء لتتحول الكرة لركنية.

ورد الشناوي بالتصدي لتسديدة ناصر ماهر في الدقيقة 57 من على حدود منطقة الجزاء.

أجرى الزمالك تبديلا ثالثا في الدقيقة 58 بنزول شيكو بانزا بدلا من محمود بنتايك بسبب الإصابة.

قبل أن يجري الزمالك تبديلان بخروج أحمد شريف، وعمرو ناصر ونزول سيف جعفر، وسيف الدين الجزيري، وأجرى بيراميدز تبديلان بنزول إيفرتون وزيكو، بدلا من كريم حافظ وزلاكة.

وسدد شيكو بانزا كرة قوية في الدقيقة 85 من على حدود منطقة الجزاء ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكاد الجزيري أن ينهي على آمال بيراميدز في الدقيقة 88 بعد انفراده بالشناوي ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

وفي المقابل، كاد إيفرتون أن يُنهي المباراة في الوقت بدل الضائع بعد متابعة عرضية محمد الشيبي، ولكن ذهبت أعلى العارضة، ليطلق بعدها الحكم محمد معروف صافرة النهاية بالتعادل والاتجاه إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل للزمالك عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش، وناصر ماهر، ومحمد شحاتة، وسيف الدين الجزيري.

فيما سجل لبيراميدز مروان حمدي، وإيفرتون، وعبد الرحمن مجدي، ووليد الكرتي، قبل أن يهدر زيكو الركلة الأخيرة.

