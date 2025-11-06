ذا بيست - صلاح وحبيبة صبري مرشحان لتشكيل العام من فيفا

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

حبيبة صبري - حارس مرمى سيدات مسار

دخل الثنائي محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول وحبيبة صبري حارسة مرمى مسار ومنتخب مصر قائمة المرشحين لتشكيل عام 2025 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن "فيفا" قائمة المرشحين لجوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2025. (التفاصيل من هنا)

كما كشف فيفا عن المرشحين لتشكيل العام بتصويت الجماهير.

أخبار متعلقة:
ذا بيست - صلاح ومدرب مصر السابق وجماهير زاخو العراقي مرشحون لجوائز فيفا في 2025 ذا بيست - تعرف على اختيارات ميسي وقائد البرتغال "ليس رونالدو" ذا بيست – تعرف على اختيارات حسام حسن وصلاح في المدربين ذا بيست - الكشف عن تصويت صلاح وحسام حسن لأفضل لاعب

وفي منافسات السيدات ترشحت حبيبة صبري حارسة مرمى مسار ضمن 11 حارسة مرشحة.

وتنافس حبيبة لاعبات أبرزهن كاتا كول حارسة مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا.

كما تتواجد ماري إيربس حارسة مرمى باريس سان جيرمان ومنتخب إنجلترا، وهانا هامبتون حارسة مرمى إنجلترا وتشيلسي.

أما على مستوى الرجال فترشح محمد صلاح في مركز المهاجم.

وينافس صلاح كل من كفارتسخيليا وروبرت ليفاندوفسكي ولاوتارو مارتينيز وكيليان مبابي وليونيل ميسي وجواو بيدرو ورافينيا وماتيو ريتيجي وكريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور ولامين يامال.

اتحاد غريان الليبي محمد بازوكا محمود سيد عمر بسام
نرشح لكم
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط كرة طائرة - سهيلة وفيق تقود فريقها إلى الدور الثاني من كأس التحدي الأوروبية كاف يعلن قرار توسيع أمم إفريقيا للسيدات.. ومصر ضمن المشاركين بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم اسكواش - نوران جوهر تعلن غيابها عن المتبقي من الموسم بسبب ظروف الحمل كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين كرة نسائية - منتخب مصر يخسر برباعية من غانا ويفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري 14 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز 22 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا 22 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا 23 دقيقة | الكرة المصرية
البطاوي: كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري 42 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة السعودية - رينارد يضم الدوسري وسعود ضمن 27 لاعبا استعدادا لكأس العرب 49 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط 56 دقيقة | رياضة نسائية
عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516747/ذا-بيست-صلاح-وحبيبة-صبري-مرشحان-لتشكيل-العام-من-فيفا