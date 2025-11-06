ذا بيست - صلاح وحبيبة صبري مرشحان لتشكيل العام من فيفا

دخل الثنائي محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول وحبيبة صبري حارسة مرمى مسار ومنتخب مصر قائمة المرشحين لتشكيل عام 2025 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن "فيفا" قائمة المرشحين لجوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2025. (التفاصيل من هنا)

كما كشف فيفا عن المرشحين لتشكيل العام بتصويت الجماهير.

وفي منافسات السيدات ترشحت حبيبة صبري حارسة مرمى مسار ضمن 11 حارسة مرشحة.

وتنافس حبيبة لاعبات أبرزهن كاتا كول حارسة مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا.

كما تتواجد ماري إيربس حارسة مرمى باريس سان جيرمان ومنتخب إنجلترا، وهانا هامبتون حارسة مرمى إنجلترا وتشيلسي.

أما على مستوى الرجال فترشح محمد صلاح في مركز المهاجم.

وينافس صلاح كل من كفارتسخيليا وروبرت ليفاندوفسكي ولاوتارو مارتينيز وكيليان مبابي وليونيل ميسي وجواو بيدرو ورافينيا وماتيو ريتيجي وكريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور ولامين يامال.