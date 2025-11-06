ثلاثي مصري ينضم إلى فريق صاعد حديثا لـ الدوري الليبي
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 21:20
كتب : رضا السنباطي
انتقل ثلاثي مصري إلى نادي اتحاد غريان الصاعد حديثا للدوري الليبي.
وانضم محمود سيد لاعب نادي البنك الأهلي وسموحة السابق، ومحمد بازوكا مدافع نادي الزمالك والاتحاد السكندري السابق، وعمر بسام مهاجم إنبي والمقاولون العرب السابق للفريق الليبي.
ووقع الثلاثي على صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد في حضور طارق رمضان وكيل اللاعبين.
ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الليبي في ديسمبر المقبل عوضا عن أكتوبر الماضي.
وتأجلت انطلاقة الدوري الليبي من أجل التركيز على مشاركة المنتخب في كأس العرب بقطر في الأول من ديسمبر.
وسيقام الموسم الجديد بمشاركة 36 فريقا بنظام الـ 4 مجموعات مثلما حدث الموسم الماضي.
وكان حسام البدري قد قاد أهلي طرابلس للفوز بلقب الدوري الليبي الموسم الماضي للمرة الـ 14 في تاريخه.
نرشح لكم
النهاية.. عموري يعلن اعتزاله كأس العالم للناشئين - البرتغال تقسو على المغرب بسداسية دوري أبطال آسيا 2 - النحاس ينتصر مع الزوراء.. والنصر يفوز بالـ 4 على جوا بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي منافس الأهلي – محاولات لتجهيز رضا سليم لمباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي مدرب تونس: نستهدف المربع الذهبي على الأقل في كأس إفريقيا رونالدو: التتويج بكأس العالم ليس حلما لي.. ليس عادلا أن تكون الأفضل بسبب 7 مباريات كأس العرب - أزمة للمنتخب الثاني بسبب خوض الرباعي القاري مبارياته خارج مصر بالجولة الثانية