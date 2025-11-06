بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمود مرعي أمام الزمالك

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

محمود مرعي - بيراميدز

تعرض محمود مرعي مدافع بيراميدز للإصابة خلال مواجهة الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري.

محمود مرعي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتم استبدال محمود مرعي ومشاركة علي جبر بدلا منه بسبب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عبر المركز الإعلامي "محمود مرعي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول".

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز تشكيل الزمالك - عواد أساسي وعبد الله بديل.. والدباغ يقود الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة وزلاكة يقودون الهجوم ضد الزمالك خبر في الجول - المحاضرة الفنية تحسم حارس الزمالك أمام بيراميدز

وأوضح "يخضع مرعي لمزيد من الفحوصات الطبية وآشعة لتحديد مدى قوة الإصابة".

ويواجه بيراميدز فريق الزمالك ضمن منافسات نصف النهائي من كأس السوبر المصري المقام بالإمارات.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الأهلي في النهائي.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل في الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

السوبر المصري محمود مرعي بيراميدز
نرشح لكم
فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر السوبر المصري - موعد النهائي بين الأهلي ضد الزمالك.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات 52 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة 53 دقيقة | الدوري المصري
عواد: لدي مدرسة في ركلات الترجيح ولن أخبركم بها 59 دقيقة | الكرة المصرية
الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز 59 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح ساعة | الدوري المصري
للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516745/بيراميدز-يكشف-تفاصيل-إصابة-محمود-مرعي-أمام-الزمالك