بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمود مرعي أمام الزمالك
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 20:53
كتب : FilGoal
تعرض محمود مرعي مدافع بيراميدز للإصابة خلال مواجهة الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري.
محمود مرعي
النادي : بيراميدز
وتم استبدال محمود مرعي ومشاركة علي جبر بدلا منه بسبب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول.
وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عبر المركز الإعلامي "محمود مرعي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول".
وأوضح "يخضع مرعي لمزيد من الفحوصات الطبية وآشعة لتحديد مدى قوة الإصابة".
ويواجه بيراميدز فريق الزمالك ضمن منافسات نصف النهائي من كأس السوبر المصري المقام بالإمارات.
ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الأهلي في النهائي.
وتقام مباراة نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل في الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر.
