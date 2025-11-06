حوار كريستيانو - عن وفاة جوتا وغيابه عن الجنازة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من السعودية

صدر الجزء الثاني من مقابلة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، وتناول للمرة الأولى وفاة زميله في منتخب البرتغال ديوجو جوتا، وسبب غيابه عن جنازته.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

وإليكم أبرز ما جاء في حلقة رونالدو الثانية:

وفاة جوتا

كنت مع جورجينا وحدنا في الصالة الرياضية صباحا. لم أصدق عندما وصلتني الرسائل، بكيت كثيرًا. كانت لحظة صعبة جدًا على البلاد، العائلة، الأصدقاء، وزملاء الفريق. كارثة، خبر حزين جدًا، فقد كان في قمة مستواه وهو يلعب في ليفربول."

"هذا يذكّرنا بمدى هشاشة الحياة، ولهذا دائمًا أقول إنه علينا أن نستمتع باللحظة ولا نخطط كثيرًا للمستقبل، لأن كل شيء يمكن أن يتغير في لحظة. يجب أن نعيش الحياة ونستمتع بها لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله."

"كان شخصًا طيبًا وهادئًا ولا يتحدث كثيرًا، متزن جدًا. كنت سعيدًا بالتعرف عليه ومشاركة لحظات رائعة معه. تحدثت مع عائلته بعد الحادث لأقدم الدعم، لكنه كان أمرًا مؤلمًا، فقد كانت له زوجة شابة وأطفال، وكل شيء انتهى في لحظة."

غيابه عن الجنازة

"منذ وفاة والدي، لم أذهب إلى المقبرة مرة أخرى. كما أنني أعلم أنه أينما أذهب يتحول الأمر إلى سيرك، ولا أريد أن أخطف الانتباه في مثل هذه اللحظات الحساسة. رأيت البعض يجرون مقابلات ويتحدثون عن كرة القدم في وقت الحزن، وهذا ليس أنا."

"أنا أقدم الدعم بعيدًا عن الكاميرات، ولا أحتاج أن أكون في الصف الأول ليراني الناس. البعض يحول اسمي إلى دعاية، لكن لا مشكلة، أنا متصالح مع قراراتي."

"إذا أردت أن تستمتع في عيد ميلادك، لا تدعوني، لأن وجودي سيحوّل الحفل إلى فوضى كبيرة!"

"التسجيل في السعودية أصعب من إسبانيا"

"الأهداف هي الجواب على أي انتقاد. سنة بعد سنة أسجل أكثر، وحتى في سنة سيئة أسجل 25 هدفًا. لو لعبت الآن في الدوري الإنجليزي مع فريق كبير، سأُسجل نفس العدد."

"من السهل انتقادي، لكن الأرقام لا تكذب. الذين يتحدثون عن الدوري السعودي لم يأتوا هنا ولم يلعبوا في 40 درجة حرارة. الدوري السعودي أفضل بكثير من البرتغالي. الفرنسي هو فقط باريس سان جيرمان، أما الإنجليزي فهو الأفضل في العالم."

"يجب أن تُحتسب أهداف الدوري السعودي في سباق الحذاء الذهبي. لدينا الكثير من النجوم هنا. اسألوا اللاعبين الآخرين، لا تسألوني فقط."

"بالنسبة لي، التسجيل في إسبانيا أسهل من التسجيل في السعودية."

الهدف الـ 1000 في كأس العالم؟

"لا أفكر في ذلك، وربما ستتفاجأ من إجابتي. الفوز بكأس العالم ليس حلمًا بالنسبة لي، لأن ذلك لن يغيّر اسمي في تاريخ كرة القدم. أنا أستمتع باللحظة، تعلمت أن اللحظة هي أهم ما نملك."

"لعبت في المجر مؤخرًا، ربما كانت آخر مباراة لي هناك، لا أحد يعلم. كانت أمي وعائلتي في المدرجات، واستمتعت كثيرًا."

"إذا فازت البرازيل أو الأرجنتين بكأس العالم فهذه ليست مفاجأة، بينما إذا فازت البرتغال بكأس العالم، سيصدمون العالم. لكن الفوز لن يغير نظرتي لكرة القدم، ولا الطريقة التي أعيش بها اللعبة."

الأوسم بينه وبين بيكهام

"الجمال ليس في الوجه فقط، الجمال هو الحزمة الكاملة."

"تخيل أن كريستيانو ليس كريستيانو، مجرد شخص عادي على شاطئ كوباكابانا يرتدي سروال السباحة الأحمر ويشرب جوز الهند… هل تعتقد أنني لن ألفت الانتباه؟"

"وجه بيكهام جميل، نعم، لكنه يمتلك فقط الوجه. أما الجسد؟ عادي. أنا؟ لست عاديًا… أنا مثالي."

روني يقول إن ميسي أفضل

"لا مشكلة، أنا جاد، لست غاضبًا من هذا، من حقه أن يختار من يشاء. لا أمانع."

"حين لعبنا معًا كانت علاقتنا جيدة، لكننا لسنا من نوع الأصدقاء الذين يزورون بعضهم مرتين في الأسبوع لتناول الغداء أو العشاء. في كرة القدم ليست لدي صداقات من هذا النوع، لدي علاقات جيدة، لكن كلمة (أصدقاء) بالنسبة لي لها معنى مختلف تمامًا."

"العلاقة كانت جيدة وما زلت أحتفظ بها، أنا شخص اجتماعي وأحترم الجميع، لكن الصداقة كلمة عميقة بالنسبة لي."

"ليس لدي شيء ضد روني وأنا أحترمه، وقد كان له دور مهم عندما لعبنا معًا. لقد قدم الكثير لمانشستر يونايتد وفزنا بالعديد من الألقاب سويًا."

"أشكره على كلماته الطيبة، فقد قال عني إني عبقري، وهذا يكفيني. وإن رأيته في أي مكان، سأصافحه وأعانقه. لم أعد أعيش حياة معاداة الآخرين، أنا أحترم الجميع."