ذا بيست - صلاح ومدرب مصر السابق وجماهير زاخو العراقي مرشحون لجوائز فيفا في 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المرشحون لجوائز أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب ومشجع لعام 2025 والتي تُعرف باسم "ذا بيست".

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب، وتتواجد جماهير زاخو العراقي ضمن جائزة أفضل مشجع، فيما يتواجد خافيير أجيري مدرب المكسيك الحالي ومصر السابق ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم من فيفا

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان وفرنسا

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان والمغرب

هاري كين – بايرن ميونيخ وإنجلترا

كيليان مبابي – ريال مدريد وفرنسا

نونو مينديش – باريس سان جيرمان والبرتغال

كول بالمر – تشيلسي وإنجلترا

بيدري – برشلونة وإسبانيا

رافينيا – برشلونة والبرازيل

محمد صلاح – ليفربول ومصر

فيتينيا – باريس سان جيرمان والبرتغال

لامين يامال – برشلونة وإسبانيا

المرشحون لأفضل مدرب في العالم

خافيير أجيري - المكسيك

ميكيل أرتيتا – أرسنال

لويس إنريكي – باريس سان جيرمان

هانز فليك - برشلونة

إنزو ماريسكا - تشيلسي

روبرتو مارتينيز - البرتغال

أرني سلوت - ليفربول

المرشحون لأفضل حارس في العالم

أليسون بيكر – ليفربول والبرازيل

تيبو كورتوا – ريال مدريد وبلجيكا

جانلويجي دوناروما – باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإيطاليا

إيمليانو مارتينيز – أستون فيلا والأرجنتين

مانويل نوير – بايرن ميونيخ وألمانيا

دافيد رايا – أرسنال وإسبانيا

يان سومر – إنتر وسويسرا

فوتشنيك تشيزني – برشلونة وبولندا

المرشحون لأفضل مشجع في العالم

أليخاندرو سيجانوتو

صنع سيغانوتو لنفسه اسمًا بسفره برًا ليرافق راسينج أينما لعبوا في أمريكا الجنوبية. وبمزيج من المشي والترحال، تابع كل خطوة من رحلتهم إلى الأدوار الإقصائية وصولًا إلى الفوز بكأس سود أمريكانا العام الماضي.

وفي مايو الماضي، قطع أكثر من 7000 كيلومتر، مارا بتشيلي وبيرو والإكوادور، ليشهد فوز فريقه على أتلتيكو بوكارامانجا في دور المجموعات بكوبا ليبرتادوريس.

مانويل كاسيريس

في مايو الماضي، فقدت إسبانيا أحد رموزها الكروية. مانويل كاسيريس، المعروف باسم "مانولو إل ديل بومبو" أو "مانولو الطبال"، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 76 عامًا بعد أكثر من أربعة عقود من تشجيع المنتخب الوطني، محليًا ودوليًا.

كان مشجع المنتخب الإسباني الصاخب، والذي يمكن التعرف عليه فورًا من خلال قبعته الباسكية وقميصه رقم 12 وطبلته الضخمة، قد سافر لأول مرة لدعم المنتخب الوطني في قبرص عام 1979. ومن هناك، ذهب إلى عشر بطولات لكأس العالم لكرة القدم، بما في ذلك بطولة إسبانيا على أرضها عام 1982 ومسيرتها المنتصرة في جنوب إفريقيا 2010، وثماني بطولات لكأس الأمم الأوروبية.

جماهير زاخو العراقي

قبل مباراة فريقهم مع نادي الحدود ضمن دوري نجوم العراق في 13 مايو، ألقى مشجعو نادي زاخو آلاف الألعاب المحشوة على أرض الملعب، والتي تم جمعها بعد ذلك من الملعب قبل بداية المباراة والتبرع بها للأطفال الذين يعانون من الأمراض.

وجاء في بيان للنادي: "إن إلقاء ألعاب الأطفال داخل الملعب يُجسّد روحًا إنسانيةً نموذجية، تُقدّرها الأوساط الرياضية في كردستان والعراق وآسيا. جماهيرنا هي عصب الفريق، وتجذب الانتباه باستمرار بأنشطتها الإبداعية. نأمل أن يستمر دعمهم لنا في سعينا لتحقيق المزيد من النجاح".

آلية التصويت

سيتم دعوة مدربو وقادة المنتخبات الوطنية والبالغ عددها 211 اتحادا لاختيار أفضل 3 مرشحين في كل فئة.

كما يمكن لممثلي وسائل الإعلام والجماهير المسجلين على موقع فيفا للتصويت على كل جائزة.

وتتمتع المجموعات الأربع من الناخبين بنفس الوزن الانتخابي، بغض النظر عن العدد الفعلي للناخبين في كل مجموعة (أي أن أصوات المدربين والقادة والصحافيين المتخصصين والمشجعين ستشكل كل منها 25% من الاستطلاع، بغض النظر عن عدد الناخبين في كل مجموعة).

