الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

الأهلي - حسين الشحات

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن فريقه كان في حاجة للفوز على سيراميكا كليوباترا للحصول على الثقة بالفترة الحالية.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

وقال حسين الشحات عبر أون سبورت "كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا كليوباترا، كانت أمامنا فرصة لتسجيل أهداف أخرى لكن الفوز هو الأهم في النهاية".

وشدد "لا يوجد فارق بين من يشارك ومن يجلس على مقاعد البدلاء، هدفنا فوز الأهلي".

وأوضح الشحات "أسير بشكل جيد في التعافي من الإصابة والآن في مرحلة التأهيل وأتمنى أن يمر الأمر على خير".

وتابع "تركيز كل اللاعبين على تحقيق لقب البطولة، ونحتاج للتتويج باللقب في هذه الفترة".

أما عن حفاوة استقباله باستاد هزاع فقال: "نادي العين بيتي وسعيد بالتواجد هنا على ملعبي السابق".

واختتم الشحات تصريحاته "هدفنا حصد لقب السوبر بغض النظر عن المنافس سواء الزمالك أو بيراميدز".

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.

السوبر المصري الأهلي حسين الشحات
