مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني

يرى يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي أن هذه المباراة هي الأفضل للفريق تحت قيادته منذ قدومه.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

وقال مؤتمر يس توروب: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز الغالي والمهم، وأعيننا على شيء واحد فقط وهو المباراة النهائية".

وتابع "كنا نلعب أمام خصم عنيد جدا وضغطوا علينا بآخر الدقائق، لكن خلقنا الكثير من الفرص وأهدرنا تسجيل أكثر من هدف".

وشدد توروب "أتفق أن هذه المباراة هي الأفضل للفريق تحت قيادتي، لكن لا أتفق أن هناك مشكلة في الدفاع رغم تسجيل هدف في مرمانا".

وأضاف "نسعى لتطوير الأداء البدني مباراة بعد مباراة، وكما قلت سابقا الأهداف والانتصارات تمنح ثقة للاعبين".

واختتم توروب تصريحاته "رغم تسجيلنا هدفين اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، لكن أعمل على تطوير ذلك بشكل أكبر، وأرى جهد اللاعبين وأشكرهم على ذلك".

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.