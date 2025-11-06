مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

يس توروب - المدير الفني فريق الأهلي

يرى يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي أن هذه المباراة هي الأفضل للفريق تحت قيادته منذ قدومه.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

وقال مؤتمر يس توروب: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز الغالي والمهم، وأعيننا على شيء واحد فقط وهو المباراة النهائية".

أخبار متعلقة:
الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا عادل ما فعله في موسمين.. مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا ضد الأهلي في السوبر الأول في السوبر 5X5.. تريزيجيه يسجل لـ الأهلي ضد سيراميكا تشكيل الأهلي - ديانج وجراديشار أساسيان أمام سيراميكا كليوباترا.. وبن رمضان على دكة البدلاء

وتابع "كنا نلعب أمام خصم عنيد جدا وضغطوا علينا بآخر الدقائق، لكن خلقنا الكثير من الفرص وأهدرنا تسجيل أكثر من هدف".

وشدد توروب "أتفق أن هذه المباراة هي الأفضل للفريق تحت قيادتي، لكن لا أتفق أن هناك مشكلة في الدفاع رغم تسجيل هدف في مرمانا".

وأضاف "نسعى لتطوير الأداء البدني مباراة بعد مباراة، وكما قلت سابقا الأهداف والانتصارات تمنح ثقة للاعبين".

واختتم توروب تصريحاته "رغم تسجيلنا هدفين اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، لكن أعمل على تطوير ذلك بشكل أكبر، وأرى جهد اللاعبين وأشكرهم على ذلك".

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.

السوبر المصري سيراميكا كليوباترا الأهلي يس توروب
نرشح لكم
فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر السوبر المصري - موعد النهائي بين الأهلي ضد الزمالك.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات 53 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة 54 دقيقة | الدوري المصري
عواد: لدي مدرسة في ركلات الترجيح ولن أخبركم بها ساعة | الكرة المصرية
الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح ساعة | الدوري المصري
للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516740/مؤتمر-توروب-هذه-أفضل-مباراة-للأهلي-منذ-قدومي-ونسعى-لتطوير-الأداء-البدني