الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 19:44

كتب : FilGoal

أعرب محمد الشناوي حارس الأهلي عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-1 في نصف النهائي على سيراميكا في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال حارس الأهلي عبر أبو ظبي الرياضية: "اللاعبون قدموا ما عليهم ونفذنا تعليمات المدرب والأهم تأهلنا للنهائي وهذا هو هدفنا، والقادم سيكون أفضل".

وأضاف "سنواجه فريقا قويا في النهائي سواء الزمالك أو بيراميدز، وكلاهما فريقين كبيرين وفي انتظار الفائز منهما".

وأردف "أهم شيء بالنسبة لنا هو إسعاد الجماهير وهدفنا الفوز باللقب".

وأتم "الإمارات بلدنا الثانية، ونريد الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي بنظامها الجديد".

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.

