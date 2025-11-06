مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه

رفض علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا التعليق على مطالبات فريقه بركلة جزاء في الثواني الأخيرة من مواجهة الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري.

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الاولى من نصف نهائي السوبر المصري.

وقال علي ماهر عبر المؤتمر الصحفي: "أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه وقدمنا مباراة جيدة وكنا أخطر في الكثير من الفترات".

وتابع "نغلق صفحة المباراة، لكن أتمنى فقط أن يحصل كل فريق على حقه، وأن يتم تقدير الجهد المبذول من الجميع ولا أطالب إلا بحقي".

وبسؤاله عن المطالبة بركلة الجزاء في نهاية المباراة شدد "لا تعليق، لا أريد الحديث عن أي أمور تحيكيمة لأنني إذا تحدثت سيتم إيقافي".

واختتم علي ماهر تصريحاته "الكرة واضحة دون حاجة إلى تقنية الفيديو".

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.

