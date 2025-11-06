جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش

فسخ نادي طلائع الجيش تعاقده مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق بالتراضي.

وسيتولى جمعة مشهور تدريب الفريق خلفا لشعبان.

وقاد مشهور مران اليوم لفريق طلائع الجيش وتولى حمدي زكي منصب المدب المساعد ووائل خليفة منصب مدرب الحراس.

وسيلتقي طلائع الجيش في الجولة 14 يوم 22 نوفمبر الجاري مع إنبي.

ويحتل الجيش المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 13 مباراة.

المدرب صاحب الـ 46 عاما تولى تدريب الفريق في مايو الماضي.

وخلال 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 7.

وبات طلائع الجيش سادس فريق يغير مدربه هذا الموسم بعد الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

من هو جمعة مشهور؟

أحد أعضاء الجيل الذهبي لطلائع الجيش واعتزل في 2016.

وشغل مشهور مركز الظهير الأيمن خلال مسيرته كلاعب وارتدى أيضا قميص الإنتاج الحربي.

وسبق لجمعة مشهور تدريب أندية الترسانة والإنتاج الحربي ووي وبورفؤاد وبنها والسكة الحديد وحقق الصعود مع الإنتاج الحربي لدوري المحترفين.

ويخوض مشهور تجربته الأولى في الدوري المصري.