الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا

حسم الأهلي تواجده في نهائي السوبر المصري للمرة الـ 14 على التوالي.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.

تريزيجيه × زيزو

افتتح محمود حسن "تريزيجيه" أهداف كأس السوبر المصري بتسجيل الأول لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الـ19 بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو"، قابلها تريزيجيه برأسية في مرمى محمد بسام.

ووصل "تريزيجيه" إلى الهدف الخامس بقميص الأهلي منذ عودته بداية هذا الموسم، ومن صناعة هي الخامسة أيضا لـ زيزو بقميص الأهلي منذ قدومه.

ويعد الهدف هو الأول لـ تريزيجيه في كأس السوبر المصري تاريخيا في ثاني مباراة بخوضها في البطولة.

video:1

تألق عثمان

واصل مروان عثمان تألقه بقميص سيراميكا كليوباترا وسجل هدف التعادل ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025-26.

ورفع مروان رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري وهدف في السوبر.

وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله المهاجم البالغ 23 عاما في آخر موسمين مع سيراميكا.

ووصل مروان إلى 6 مساهمات هذا الموسم بتسجيل 3 وصناعة 3، وهو أيضا نفس العدد الذي ساهم به في آخر موسمين مع الفريق.

video:2

إنهاء مثالي من تريزيجيه ليسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا ⚽️#الأهلي_سيراميكا | #كأس_السوبر_المصري 🏆 pic.twitter.com/7OOGo75arY — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 6, 2025

جراديشار

أصبح السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الأهلي عاشر أجنبي يسجل في كأس السوبر المصري بفضل هدفه ضد سيراميكا كليوباترا.

ويعد السلوفيني ثاني لاعب أوروبي يسجل في تاريخ السوبر المصري بعد الفرنسي أنتوني موديست الذي سجل في نسخة 2023 ضد مودرن سبورت في النهائي.

كما أصبح سادس أجنبي يسجل للأهلي في السوبر المصري بعد النيجيري جونيور أجاي (2) والتونسي علي معلول والفرنسي موديست والبرازيلي برونو سافيو والمغربي وليد أزارو.

video:3

التشكيل

دفع يس توروب بالثنائي أليو ديانج ومروان عطية بشكل أساسي أمام سيراميكا كليوباترا مع غياب محمد بن رمضان على مقاعد البدلاء.

أما الهجوم فكان من الثلاثي أشرف بنشرقي ومحمود تريزيجيه وأحمد زيزو وأمامه نيتس جراديشار.

بينما خط الدفاع فبدون تغييرات محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا وخلفهم محمد الشناوي.

بينما تشكيل سيراميكا كليوباترا فكانت أبرز الغيابات صديق أوجولا الذي لم يسافر مع البعثة.

🔴 نيتس جراديشار يقود هجوم الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر pic.twitter.com/sJ7MOzYL4Z — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2025

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بسيطرة على الكرة مع تراجع لاعبي سيراميكا كليوباترا للدفاع في الدقائق الأولى.

وكاد تريزيجيه أن يسجل مبكرا في الدقيقة الخامسة من رأسية لكن مرت بعيدة عن مرمى محمد بسام.

وسدد مروان عطية في الدقيقة 10 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها بسام بثبات.

وفي أول فرصة خطيرة نجح بسام في منع هدف محقق من تسديدة تريزيجيه في الدقيقة 12.

ونجح الأهلي أخيرا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 بعد رأسية قوية رائعة من تريزيجيه من عرضية زيزو.

وتراجع الأهلي بعد الهدف مع سيطرة لسيراميكا كليوباترا لكن دون خطورة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

وأرسل جراديشار عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37 سددها بنشرقي بقدمه اليسرى لكن ضعيفة في يد بسام.

وشتت محمد الشناوي في الدقيقة 40 ركلة ركنية لسيراميكا كليوباترا لتبتعد عن مناطق الخطورة للأهلي.

ونجح سيراميكا كليوباترا من هجمة مرتدة رائعة في الدقيقة 41 من تسجيل التعادل عن طريق مروان عثمان الذي سدد الكرة رائعة أعلى محمد الشناوي في غياب الدفاع.

وانطلق الشوط الثاني بضغط أحمر بحثا عن التقدم من جديد.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 52 بعد عرضية رائعة حولها بنشرقي برأسية إلى جراديشار الذي حولها بالقدم داخل المرمى.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 55 بسبب إصابة كريم وليد وأجرى علي ماهر تبديلين بخروجه هو ومحمد صادق ومشاركة حسين السيد وعمرو قلاوة.

وكاد أحمد بلحاج أن يسجل في الدقيقة 63 من تسديدة قوية لكن تصدى لها محمد الشناوي.

وتعرض نيتس جراديشار للإصابة في الدقيقة 67 وتم استبداله ومشاركة طاهر محمد بدلا منه.

video:4

مروان يبدع وبن شرقي يصنع ✨



جراديشار بلمسة جميلة يسجل هدف التقدم الثاني للأهلي المصري⚽️#الأهلي_سيراميكا | #كأس_السوبر_المصري 🏆 pic.twitter.com/3xjnAnhgTv — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 6, 2025

بينما دفع علي ماهر بأيمن موكا بدلا من إسلام عيسى لتنشيط الهجوم.

وأهدر فخري لاكاي هدفا محققا في الدقيقة 74 وسيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة في الربع ساعة الأخيرة مع تراجع الأهلي.

وأجرى توروب تبديلين بخروج زيزو وبنشرقي ومشاركة محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بدلا منهما.

وسدد عمرو قلاوة تسديدة قوية في الدقيقة 83 لكن مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

وأخيرا شارك أحمد عبد القادر في الدقيقة 88 بدلا من تريزيجيه.

وشهدت المباراة إثارة كبرى بعد احتساب 7 دقائق وقت بدل من ضائع.

وكاد سيراميكا أن يتعادل وسط دفاعات قوية من الأهلي.

وطالب لاعبو سيراميكا كليوباترا بركلة جزاء في الدقيقة 96 بسبب لمستي يد على ياسين مرعي وأحمد كوكا على الترتيب.

واستأنف محمود البنا اللقاء بعد عدم استدعائه من تقنية الفيديو.