الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 19:15

كتب : محمد سمير

محمد هاني - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

حسم الأهلي تواجده في نهائي السوبر المصري للمرة الـ 14 على التوالي.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.

تريزيجيه × زيزو

افتتح محمود حسن "تريزيجيه" أهداف كأس السوبر المصري بتسجيل الأول لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الـ19 بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو"، قابلها تريزيجيه برأسية في مرمى محمد بسام.

ووصل "تريزيجيه" إلى الهدف الخامس بقميص الأهلي منذ عودته بداية هذا الموسم، ومن صناعة هي الخامسة أيضا لـ زيزو بقميص الأهلي منذ قدومه.

ويعد الهدف هو الأول لـ تريزيجيه في كأس السوبر المصري تاريخيا في ثاني مباراة بخوضها في البطولة.

تألق عثمان

واصل مروان عثمان تألقه بقميص سيراميكا كليوباترا وسجل هدف التعادل ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025-26.

ورفع مروان رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري وهدف في السوبر.

وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله المهاجم البالغ 23 عاما في آخر موسمين مع سيراميكا.

ووصل مروان إلى 6 مساهمات هذا الموسم بتسجيل 3 وصناعة 3، وهو أيضا نفس العدد الذي ساهم به في آخر موسمين مع الفريق.

جراديشار

أصبح السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الأهلي عاشر أجنبي يسجل في كأس السوبر المصري بفضل هدفه ضد سيراميكا كليوباترا.

ويعد السلوفيني ثاني لاعب أوروبي يسجل في تاريخ السوبر المصري بعد الفرنسي أنتوني موديست الذي سجل في نسخة 2023 ضد مودرن سبورت في النهائي.

كما أصبح سادس أجنبي يسجل للأهلي في السوبر المصري بعد النيجيري جونيور أجاي (2) والتونسي علي معلول والفرنسي موديست والبرازيلي برونو سافيو والمغربي وليد أزارو.

التشكيل

دفع يس توروب بالثنائي أليو ديانج ومروان عطية بشكل أساسي أمام سيراميكا كليوباترا مع غياب محمد بن رمضان على مقاعد البدلاء.

أما الهجوم فكان من الثلاثي أشرف بنشرقي ومحمود تريزيجيه وأحمد زيزو وأمامه نيتس جراديشار.

بينما خط الدفاع فبدون تغييرات محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا وخلفهم محمد الشناوي.

بينما تشكيل سيراميكا كليوباترا فكانت أبرز الغيابات صديق أوجولا الذي لم يسافر مع البعثة.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بسيطرة على الكرة مع تراجع لاعبي سيراميكا كليوباترا للدفاع في الدقائق الأولى.

وكاد تريزيجيه أن يسجل مبكرا في الدقيقة الخامسة من رأسية لكن مرت بعيدة عن مرمى محمد بسام.

وسدد مروان عطية في الدقيقة 10 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها بسام بثبات.

وفي أول فرصة خطيرة نجح بسام في منع هدف محقق من تسديدة تريزيجيه في الدقيقة 12.

ونجح الأهلي أخيرا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 بعد رأسية قوية رائعة من تريزيجيه من عرضية زيزو.

وتراجع الأهلي بعد الهدف مع سيطرة لسيراميكا كليوباترا لكن دون خطورة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

وأرسل جراديشار عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37 سددها بنشرقي بقدمه اليسرى لكن ضعيفة في يد بسام.

وشتت محمد الشناوي في الدقيقة 40 ركلة ركنية لسيراميكا كليوباترا لتبتعد عن مناطق الخطورة للأهلي.

ونجح سيراميكا كليوباترا من هجمة مرتدة رائعة في الدقيقة 41 من تسجيل التعادل عن طريق مروان عثمان الذي سدد الكرة رائعة أعلى محمد الشناوي في غياب الدفاع.

وانطلق الشوط الثاني بضغط أحمر بحثا عن التقدم من جديد.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 52 بعد عرضية رائعة حولها بنشرقي برأسية إلى جراديشار الذي حولها بالقدم داخل المرمى.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 55 بسبب إصابة كريم وليد وأجرى علي ماهر تبديلين بخروجه هو ومحمد صادق ومشاركة حسين السيد وعمرو قلاوة.

وكاد أحمد بلحاج أن يسجل في الدقيقة 63 من تسديدة قوية لكن تصدى لها محمد الشناوي.

وتعرض نيتس جراديشار للإصابة في الدقيقة 67 وتم استبداله ومشاركة طاهر محمد بدلا منه.

بينما دفع علي ماهر بأيمن موكا بدلا من إسلام عيسى لتنشيط الهجوم.

وأهدر فخري لاكاي هدفا محققا في الدقيقة 74 وسيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة في الربع ساعة الأخيرة مع تراجع الأهلي.

وأجرى توروب تبديلين بخروج زيزو وبنشرقي ومشاركة محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بدلا منهما.

وسدد عمرو قلاوة تسديدة قوية في الدقيقة 83 لكن مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

وأخيرا شارك أحمد عبد القادر في الدقيقة 88 بدلا من تريزيجيه.

وشهدت المباراة إثارة كبرى بعد احتساب 7 دقائق وقت بدل من ضائع.

وكاد سيراميكا أن يتعادل وسط دفاعات قوية من الأهلي.

وطالب لاعبو سيراميكا كليوباترا بركلة جزاء في الدقيقة 96 بسبب لمستي يد على ياسين مرعي وأحمد كوكا على الترتيب.

واستأنف محمود البنا اللقاء بعد عدم استدعائه من تقنية الفيديو.

الأهلي السوبر المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش مباشر السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز
أخر الأخبار
بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر 8 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس 26 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني 32 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر 34 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه 36 دقيقة | الدوري المصري
جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
مباشر السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516736/الـ-14-على-التوالي-الأهلي-في-نهائي-السوبر-بعد-تخطي-عقبة-سيراميكا-كليوباترا