مباشر السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر، على ملعب آل ناهيان.

ويلتقي الفائز أمام الأهلي في نهائي السوبر بعدما تخطى الأحمر منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة وزلاكة يقودون الهجوم ضد الزمالك تشكيل الزمالك - عواد أساسي وعبد الله بديل.. والدباغ يقود الهجوم أمام بيراميدز

-----------------

ق 43: انطلاقة من محمود بنتايك تجاه المرمى ولكن لاحقه وليد الكرتي لينهي الهجمة المرتدة الخطرة وسط مطالبات لاعبي الزمالك بالحصول على ضربة حرة

ق 42: تبديل اضطراري للزمالك بخروج عدي الدباغ ونزول أحمد شريف

ق 40: سقوط عدي الدباغ للإصابة وتوقف المباراة

ق 28: كرة عرضية من محمد الشيبي حاول أحمد عاطف تحويلها برأسه ولكن تدخل محمد إسماعيل مدافع الزمالك ليبعدها.

ق 20: تسديدة من بنتايك اصطدمت بالحائط البشري لبيراميدز.

ق 19: ضربة حرة لصالح الزمالك بعد التحام من أحمد سامي مع عدي الدباغ

انطلاق المباراة

الزمالك بيراميدز السوبر المصري
نرشح لكم
بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز
أخر الأخبار
بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر 8 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس 27 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني 33 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر 35 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه 37 دقيقة | الدوري المصري
جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
مباشر السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516735/مباشر-السوبر-المصري-الزمالك-0-0-بيراميدز-تسديدة-بنتايك