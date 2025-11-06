مباشر السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر، على ملعب آل ناهيان.

ويلتقي الفائز أمام الأهلي في نهائي السوبر بعدما تخطى الأحمر منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

-----------------

ق 43: انطلاقة من محمود بنتايك تجاه المرمى ولكن لاحقه وليد الكرتي لينهي الهجمة المرتدة الخطرة وسط مطالبات لاعبي الزمالك بالحصول على ضربة حرة

ق 42: تبديل اضطراري للزمالك بخروج عدي الدباغ ونزول أحمد شريف

ق 40: سقوط عدي الدباغ للإصابة وتوقف المباراة

ق 28: كرة عرضية من محمد الشيبي حاول أحمد عاطف تحويلها برأسه ولكن تدخل محمد إسماعيل مدافع الزمالك ليبعدها.

ق 20: تسديدة من بنتايك اصطدمت بالحائط البشري لبيراميدز.

ق 19: ضربة حرة لصالح الزمالك بعد التحام من أحمد سامي مع عدي الدباغ

انطلاق المباراة