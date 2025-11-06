انتهت في السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز (5-4).. الأبيض إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر، على ملعب آل ناهيان.

ويلتقي الفائز أمام الأهلي في نهائي السوبر بعدما تخطى الأحمر منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

-----------------

الضربة الخامسة: سيف الجزيري يسجل ويقود الزمالك إلى نهائي السوبر لمواجهة الأهلي

الضربة الخامسة: عواد يتصدى للضربة الخامسة لبيراميدز أمام زيكو

الضربة الرابعة: الزمالك يسجل عن طريق محمد شحاتة

الضربة الرابعة: بيراميدز يسجل عن طريق وليد الكرتي

الضربة الثالثة: الزمالك يسجل عن طريق ناصر ماهر

الضربة الثالثة: بيراميدز يسجل عن طريق عبد الرحمن مجدي

الضربة الثانية: الزمالك يسجل عن طريق محمود حمدي الونش رغم محاولة أحمد الشناوي

الضربة الثانية: بيراميدز يسجل عن طريق إيفرتون دا سيلفا

الضربة الأولى: الزمالك يسجل عن طريق عبد الله السعيد

الضربة الأولى: بيراميدز يسجل عن طريق مروان حمدي

بداية ركلات الترجيح

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، واللجوء لركلات الترجيح

ق 90+3: تبديلان لبيراميدز بنزول عبد الرحمن مجدي بدلا من الشيبي، ومروان حمدي بدلا من فيستون ماييلي.

ق 90: إيفرتون يهدر هدفا قاتلا بعد كرة عرضية من الشيبي لعبها البرازيلي من داخل منطقة الجزاء أعلى العارضة.

ق 89: بطاقة صفراء لسيف الجزيري بعد تدخل قوي ضد أحمد عاطف قطة.

ق 88: سيف الجزيري ينفرد بمرمى الشناوي ويضع الكرة لتمر بجوار القائم بقليل.

ق 85: تسديدة قوية من شيكو بانزا على حدود منطقة الجزاء ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

ق 81: تبديلان لبيراميدز بنزول إيفرتون وزيكو، بدلا من كريم حافظ وزلاكة

ق 80: بطاقتان صفراوتان لـ أحمد عاطف قطة، ومهند لاشين بسبب الاعتراض على حكم المباراة.

ق 75: تبديلان للزمالك بخروج أحمد شريف، وعمرو ناصر ونزول سيف جعفر، وسيف الدين الجزيري

ق 60: بطاقة صفراء لوليد الكرتي بسبب اصطدام يده بوجه محمد شحاتة

ق 58: تبديل ثالث للزمالك بنزول شيكو بانزا بدلا من محمود بنتايك بسبب الإصابة.

ق 57: الشناوي يتألق ويتصدى لتسديدة ناصر ماهر من على حدود منطقة الجزاء.

ق 50: ركنية لبيراميدز نفذها محمد الشيبي ليحولها محمد حمدي رأسية أعلى العارضة بقليل.

ق 49: عواد يتألق ويتصدى لمتابعة أحمد عاطف قطة داخل منطقة الجزاء لتتحول الكرة لركنية.

ق 48: تصويبة قوية من زلاكة اصطدمت برأس محمود حمدي الونش.

تبديلان مع انطلاق الشوط الثاني بنزول عبد الله السعيد بدلا من أحمد ربيع للزمالك، وعلي جبر بدلا من محمود مرعي لبيراميدز.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 43: انطلاقة من محمود بنتايك تجاه المرمى ولكن لاحقه وليد الكرتي لينهي الهجمة المرتدة الخطرة وسط مطالبات لاعبي الزمالك بالحصول على ضربة حرة

ق 42: تبديل اضطراري للزمالك بخروج عدي الدباغ ونزول أحمد شريف

ق 40: سقوط عدي الدباغ للإصابة وتوقف المباراة

ق 28: كرة عرضية من محمد الشيبي حاول أحمد عاطف تحويلها برأسه ولكن تدخل محمد إسماعيل مدافع الزمالك ليبعدها.

ق 20: تسديدة من بنتايك اصطدمت بالحائط البشري لبيراميدز.

ق 19: ضربة حرة لصالح الزمالك بعد التحام من أحمد سامي مع عدي الدباغ

انطلاق المباراة