النهاية.. عموري يعلن اعتزاله

أعلن عمر عبد الرحمن "عموري" نجم كرة القدم الإماراتية اعتزاله اللعب نهائيا، ليسدل الستار على مسيرة حافلة.

وكتب عموري عبر إنستجرام ضمن رسالة وداعه:

اليوم أُعلن بكل حب وامتنان اعتزالي كرة القدم، بعد رحلة جميلة استمرت لسنوات مليئة بالتحديات والإنجازات. كانت مسيرة صنعتها بالجهد، ودعم الأوفياء.

بدأت رحلة عموري مع نادي العين الذي شهد تألقه وبزوغ نجمه بين 2009 و2018، حيث قاد الفريق للفوز بعدة ألقاب محلية أبرزها دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016.

وعلى الصعيد الفردي، نال عموري جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإماراتي وشارك في أكثر من 70 مباراة دولية، كان أبرزها قيادته "الأبيض" إلى نصف نهائي كأس آسيا 2015 و2019.

تجربته مع الهلال السعودي في موسم 2018-2019 لم تكتمل بسبب الإصابة، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى الجزيرة ثم شباب الأهلي.

إلا أن الإصابات المتكررة حدّت من بريقه في السنوات الأخيرة.

وبرحيل عموري عن الملاعب، تطوي الكرة الإماراتية صفحة أحد أكثر لاعبيها موهبة وإثارة.