النهاية.. عموري يعلن اعتزاله

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

عموري

أعلن عمر عبد الرحمن "عموري" نجم كرة القدم الإماراتية اعتزاله اللعب نهائيا، ليسدل الستار على مسيرة حافلة.

وكتب عموري عبر إنستجرام ضمن رسالة وداعه:

اليوم أُعلن بكل حب وامتنان اعتزالي كرة القدم، بعد رحلة جميلة استمرت لسنوات مليئة بالتحديات والإنجازات. كانت مسيرة صنعتها بالجهد، ودعم الأوفياء.

أخبار متعلقة:
بوجود إبراهيم عادل وأنس رشدي.. كاف يعلن المرشحين لأفضل هدف في إفريقيا 2025 5-5-5.. أياكس يقيل جون هيتينجا الأول في السوبر 5X5.. تريزيجيه يسجل لـ الأهلي ضد سيراميكا قائمة الجزائر - وجهان جديدان لمواجهتي زيمبابوي والسعودية.. وغيابات عديدة

بدأت رحلة عموري مع نادي العين الذي شهد تألقه وبزوغ نجمه بين 2009 و2018، حيث قاد الفريق للفوز بعدة ألقاب محلية أبرزها دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016.

وعلى الصعيد الفردي، نال عموري جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإماراتي وشارك في أكثر من 70 مباراة دولية، كان أبرزها قيادته "الأبيض" إلى نصف نهائي كأس آسيا 2015 و2019.

تجربته مع الهلال السعودي في موسم 2018-2019 لم تكتمل بسبب الإصابة، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى الجزيرة ثم شباب الأهلي.

إلا أن الإصابات المتكررة حدّت من بريقه في السنوات الأخيرة.

وبرحيل عموري عن الملاعب، تطوي الكرة الإماراتية صفحة أحد أكثر لاعبيها موهبة وإثارة.

عموري الإمارات
نرشح لكم
قائمة السعودية - رينارد يضم الدوسري وسعود ضمن 27 لاعبا استعدادا لكأس العرب ثلاثي مصري ينضم إلى فريق صاعد حديثا لـ الدوري الليبي كأس العالم للناشئين - البرتغال تقسو على المغرب بسداسية دوري أبطال آسيا 2 - النحاس ينتصر مع الزوراء.. والنصر يفوز بالـ 4 على جوا بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي منافس الأهلي – محاولات لتجهيز رضا سليم لمباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي مدرب تونس: نستهدف المربع الذهبي على الأقل في كأس إفريقيا رونالدو: التتويج بكأس العالم ليس حلما لي.. ليس عادلا أن تكون الأفضل بسبب 7 مباريات
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا 2 ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا 2 ساعة | الكرة المصرية
البطاوي: كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة السعودية - رينارد يضم الدوسري وسعود ضمن 27 لاعبا استعدادا لكأس العرب 2 ساعة | الوطن العربي
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط 3 ساعة | رياضة نسائية
عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516734/النهاية-عموري-يعلن-اعتزاله