الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك - طلائع الجيش

كشف نادي الزمالك عن سبب استبعاد حارس الفريق محمد صبحي من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

ويلتقي الزمالك أمام بيراميدز في تمام السابعة والنصف على ملعب آل نهيان في نصف نهائي السوبر المصري.

ويحرس مرمى الزمالك أمام بيراميدز محمد عواد، فيما يتواجد مهدي سليمان على مقاعد البدلاء.

وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "غياب محمد صبحي عن قائمة الفريق أمام بيراميدز بسبب تعرضه للإصابة بشد عضلي."

وأضاف مدير الكرة في الزمالك "صبحي كان سيتواجد بشكل طبيعي خلال مباراة بيراميدز، ولكن تعرضه للإصابة بشد خفيف خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري، تسبب في استبعاده من لقاء اليوم."

وأتم "أحمد عبد الرؤوف فضل إراحة صبحي في لقاء بيراميدز خوفًا من تفاقم الإصابة."

ولعب صبحي 64 دقيقة في مباراة طلائع الجيش بالدوري قبل أن يتم استبداله ونزول مهدي سليمان بدلا منه.

ويلتقي الفائز من مواجهة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وانضم صبحي إلى صفوف الزمالك قادما من فاركو في صيف 2022.

وخاض صبحي هذا الموسم 12 مباراة في الدوري، ومباراة في الكونفدرالية.

الزمالك بيراميدز محمد صبحي السوبر المصري
