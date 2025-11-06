تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة وزلاكة يقودون الهجوم ضد الزمالك

يقود الكونغولي فيستون ماييلي هجوم بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري ضد الزمالك.

ويقام اللقاء على ملعب آل نهيان في السابعة والنصف مساءً.

ويبدأ مهند لاشين ووليد الكرتي في الوسط، فيما يتواجد ثلاثي الهجوم مصطفى زيكو وإيفرتون دا سيلفا ومروان حمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – وليد الكرتي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد – علي جبر – أحمد توفيق – محمد عبد العاطي – محمد رضا "بوبو" – عبد الرحمن مجدي – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – مروان حمدي

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الجارية في الوقت الحالي.