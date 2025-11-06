جراديشار عاشر الهدافين الأجانب في تاريخ السوبر المصري

أصبح السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الأهلي عاشر أجنبي يسجل في كأس السوبر المصري بفضل هدفه ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في أولى مباريات نصف نهائي السوبر المصري في لقاء مُقام على استاد هزاع بن زايد.

وأعاد جراديشار تقدم الأهلي بالهدف الثاني بعدما حوّل عرضية أشرف بنشرقي في الشباك في الدقيقة 52.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل 1-1 بفضل هدفي محمود حسن "تريزيجيه" ومروان عثمان.

ويعد السلوفيني ثاني لاعب أوروبي يسجل في تاريخ السوبر المصري بعد الفرنسي أنتوني موديست الذي سجل في نسخة 2023 ضد مودرن سبورت في النهائي.

كما أصبح سادس أجنبي يسجل للأهلي في السوبر المصري بعد النيجيري جونيور أجاي (2) والتونسي علي معلول والفرنسي موديست والبرازيلي برونو سافيو والمغربي وليد أزارو.

وإليكم قائمة الهدافين الأجانب في السوبر المصري.

النيجيري جونيور أجاي – الأهلي – هدفان

التونسي علي معلول – الأهلي – هدف واحد

الجزائري أحمد قندوسي – سيراميكا كليوباترا – هدف واحد

المغربي أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا – هدف واحد

الفرنسي أنتوني موديست – الأهلي – هدف واحد

البرازيلي برونو سافيو – الأهلي – هدف واحد

المغربي وليد أزارو – الأهلي – هدف واحد

الجنوب إفريقي فاخري لاكاي - سيراميكا كليوباترا – هدف واحد

التونسي سيف الجزيري – الزمالك – هدف واحد

السلوفيني نيتس جراديشار – الأهلي – هدف واحد