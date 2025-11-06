تشكيل الزمالك - عواد أساسي وعبد الله بديل.. والدباغ يقود الهجوم أمام بيراميدز

يبدأ محمد عواد بشكل أساسي في تشكيل الزمالك خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على استاد آل نهيان.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز بعد قليل ضمن نصف نهائي المسابقة.

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمود بنتايك - أحمد ربيع – محمد شحاتة

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمرو ناصر - عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - سيف جعفر - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - شيكو بانزا - أحمد شريف - سيف الجزيري.

وتقام مباراة الزمالك أمام بيراميدز في تمام السابعة والنصف.