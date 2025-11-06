تشكيل الزمالك - عواد أساسي وعبد الله بديل.. والدباغ يقود الهجوم أمام بيراميدز
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 18:24
كتب : FilGoal
يبدأ محمد عواد بشكل أساسي في تشكيل الزمالك خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على استاد آل نهيان.
ويلعب الزمالك أمام بيراميدز بعد قليل ضمن نصف نهائي المسابقة.
أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.
خط الوسط: محمود بنتايك - أحمد ربيع – محمد شحاتة
خط الهجوم: ناصر ماهر - عمرو ناصر - عدي الدباغ.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - سيف جعفر - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - شيكو بانزا - أحمد شريف - سيف الجزيري.
وتقام مباراة الزمالك أمام بيراميدز في تمام السابعة والنصف.
نرشح لكم
الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا مباشر السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. تسديدة بنتايك الزمالك يكشف سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز