عادل ما فعله في موسمين.. مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا ضد الأهلي في السوبر

يواصل مروان عثمان تألقه بقميص سيراميكا كليوباترا وسجل هدف التعادل ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025-26.

وأدرك مروان التعادل في الدقيقة 41 من انفراد بعد بينية أحمد بلحاج.

وكان الأهلي قد تقدم بهدف من محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 19.

ورفع مروان رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري وهدف في السوبر.

وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله المهاجم البالغ 23 عاما في آخر موسمين مع سيراميكا.

ووصل مروان إلى 6 مساهمات هذا الموسم بتسجيل 3 وصناعة 3، وهو أيضا نفس العدد الذي ساهم به في آخر موسمين مع الفريق.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا حاليا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يلعب الفائز مع المتأهل بين الزمالك وبيراميز، اللذان سيلعبان بعد قليل في نصف النهائي الآخر.