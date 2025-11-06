عادل ما فعله في موسمين.. مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا ضد الأهلي في السوبر
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 18:01
كتب : FilGoal
يواصل مروان عثمان تألقه بقميص سيراميكا كليوباترا وسجل هدف التعادل ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025-26.
وأدرك مروان التعادل في الدقيقة 41 من انفراد بعد بينية أحمد بلحاج.
وكان الأهلي قد تقدم بهدف من محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 19.
ورفع مروان رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري وهدف في السوبر.
سيراميكا يعود..
مروان عثمان يسجل هدف التعادل لسيراميكا بطريقة رائعة#الأهلي_سيراميكا | #كأس_السوبر_المصري 🏆 pic.twitter.com/YvfJeDcA7P— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 6, 2025
وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله المهاجم البالغ 23 عاما في آخر موسمين مع سيراميكا.
ووصل مروان إلى 6 مساهمات هذا الموسم بتسجيل 3 وصناعة 3، وهو أيضا نفس العدد الذي ساهم به في آخر موسمين مع الفريق.
ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا حاليا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يلعب الفائز مع المتأهل بين الزمالك وبيراميز، اللذان سيلعبان بعد قليل في نصف النهائي الآخر.