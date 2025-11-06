5-5-5.. أياكس يقيل جون هيتينجا

أعلن نادي أياكس الهولندي إقالة مدربه جون هيتينجا من منصب المدير الفني.

وجاء ذلك بعد تعرض الفريق للخسارة بنتيجة 3-0 من جالاتاسراي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وكان تعاقد المدرب الهولندي ينتهي في يونيو 2027.

وسيتولى فريد جريم قيادة الفريق الفنية بشكل مؤقت.

ووفقا للتقارير فإن إريك تين هاج الأقرب لتولي مسؤولية تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

هيتينجا صاحب الـ 41 عاما تولي تدريب أياكس بداية هذا الموسم وفاز في 5 وتعادل في 5 وخسر 5.

ويحتل أياكس المركز الرابع في ترتيب الدوري الهولندي هذا الموسم برصيد 20 نقطة.

فيما يتذيل ترتيب دوري أبطال أوروبا بدون أي فوز وباستقبال 14 هدفا في أول 4 جولات.