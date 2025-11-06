5-5-5.. أياكس يقيل جون هيتينجا
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 17:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي أياكس الهولندي إقالة مدربه جون هيتينجا من منصب المدير الفني.
وجاء ذلك بعد تعرض الفريق للخسارة بنتيجة 3-0 من جالاتاسراي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وكان تعاقد المدرب الهولندي ينتهي في يونيو 2027.
وسيتولى فريد جريم قيادة الفريق الفنية بشكل مؤقت.
ووفقا للتقارير فإن إريك تين هاج الأقرب لتولي مسؤولية تدريب الفريق في الفترة المقبلة.
هيتينجا صاحب الـ 41 عاما تولي تدريب أياكس بداية هذا الموسم وفاز في 5 وتعادل في 5 وخسر 5.
ويحتل أياكس المركز الرابع في ترتيب الدوري الهولندي هذا الموسم برصيد 20 نقطة.
فيما يتذيل ترتيب دوري أبطال أوروبا بدون أي فوز وباستقبال 14 هدفا في أول 4 جولات.
نرشح لكم
ذا بيست - صلاح ومدرب مصر السابق وجماهير زاخو العراقي مرشحون لجوائز فيفا في 2025 قائمة ألمانيا - جناح لبناني ينضم لأول مرة لمباراتي تصفيات كأس العالم.. وعودة ساني كأس العالم للناشئين - البرتغال تقسو على المغرب بسداسية قائمة فرنسا - عودة كانتي وشرقي وكولو مواني لمواجهتي حسم التأهل للمونديال خلفا لباتريك فييرا.. دي روسي مدربا لجنوى ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة تشواميني بعد إصابته القوية.. حكيمي: القدرة على النهوض هي التي تصنع الفارق الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف