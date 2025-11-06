5-5-5.. أياكس يقيل جون هيتينجا

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

جون هيتينجا

أعلن نادي أياكس الهولندي إقالة مدربه جون هيتينجا من منصب المدير الفني.

وجاء ذلك بعد تعرض الفريق للخسارة بنتيجة 3-0 من جالاتاسراي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وكان تعاقد المدرب الهولندي ينتهي في يونيو 2027.

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية تقرير: لاوتارو يعاني من ألم في الظهر قبل مواجهة أياكس بعد 6 سنوات.. كاسبر دولبرج يعود إلى أياكس التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس

وسيتولى فريد جريم قيادة الفريق الفنية بشكل مؤقت.

ووفقا للتقارير فإن إريك تين هاج الأقرب لتولي مسؤولية تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

هيتينجا صاحب الـ 41 عاما تولي تدريب أياكس بداية هذا الموسم وفاز في 5 وتعادل في 5 وخسر 5.

ويحتل أياكس المركز الرابع في ترتيب الدوري الهولندي هذا الموسم برصيد 20 نقطة.

فيما يتذيل ترتيب دوري أبطال أوروبا بدون أي فوز وباستقبال 14 هدفا في أول 4 جولات.

جون هيتينجا أياكس الدوري الهولندي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ذا بيست - صلاح ومدرب مصر السابق وجماهير زاخو العراقي مرشحون لجوائز فيفا في 2025 قائمة ألمانيا - جناح لبناني ينضم لأول مرة لمباراتي تصفيات كأس العالم.. وعودة ساني كأس العالم للناشئين - البرتغال تقسو على المغرب بسداسية قائمة فرنسا - عودة كانتي وشرقي وكولو مواني لمواجهتي حسم التأهل للمونديال خلفا لباتريك فييرا.. دي روسي مدربا لجنوى ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة تشواميني بعد إصابته القوية.. حكيمي: القدرة على النهوض هي التي تصنع الفارق الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف
أخر الأخبار
حوار كريستيانو - عن وفاة جوتا وغيابه عن الجنازة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من السعودية 8 دقيقة | سعودي في الجول
ذا بيست - صلاح ومدرب مصر السابق وجماهير زاخو العراقي مرشحون لجوائز فيفا في 2025 12 دقيقة | المحترفون
بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر 30 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس 48 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني 54 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر 56 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه 58 دقيقة | الدوري المصري
جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516727/5-5-5-أياكس-يقيل-جون-هيتينجا