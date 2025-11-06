قائمة ألمانيا - جناح لبناني ينضم لأول مرة لمباراتي تصفيات كأس العالم.. وعودة ساني

منتخب ألمانيا

قرر يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا استدعاء ذو الأصول اللبنانية سعيد الملا جناح كولن لمعسكر المانشافت في توقف نوفمبر الدولي.

سيلعب المنتخب الألماني المباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد لوكسمبورج وسلوفاكيا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وانضم الملا البالغ من العمر 19 عاما لمنتخب ألمانيا الأول بعد تألقه مع كولن الذي سجل معه 4 أهداف وصنع 2 في 9 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.

يذكر سعيد الملا ارتدى قمصان منتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة، وكان يمكنه تمثيل منتخب لبنان دوليا.

فالجناح الشاب ولد من أب لبناني وأم ألمانية.

Image

وشهدت القائمة عودة عدة لاعبين، على رأسهم ليروي ساني جناح جالاتا سراي وماليك تياو مدافع نيوكاسل يونايتد وكيفن شادي مهاجم برنتفورد.

وأوضح ناجلزمان في تصريحات للصحفيين أن ساني يستحق العودة للمنتخب بعد العروض الجيدة التي يقدمها مع فريقه التركي في دوري أبطال أوروبا والدوري التركي.

يذكر أن ناجلزمان صرح في سبتمبر الماضي "أعتقد أن ساني يلعب في مستوى دوري أقل من الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو بحاجة إلى بعض الوقت للتألق أكثر هناك، وأبلغته بذلك، معدل تهديفه يحتاج إلى التحسن، عندها سيكون مرشحا للانضمام للمنتخب".

وأحرز ساني 3 أهداف وصنع مثلهم في 14 مباراة لعبها مع جالاتا سراي هذا الموسم.

ويغيب عن قائمة ألمانيا للإصابة كل من جمال موسيالا وأنتونيو روديجر وكاي هافيرتز ونيكلاس فولكروج ومارك آندريه تير شتيجن.

وجاءت قائمة ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - نواه أتوبولو (فرايبورج)

الدفاع: ريدل باكو (لايبزيج) - فالديمار أنطون ونيكو شلوتربيك وفيليكس نميشا (بروسيا دورتموند) - ناثانييل براون (أينتراخت فرانكفورت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - جوناثان تاه (بايرن ميونيخ) - ماليك تياو (نيوكاسل).

الوسط: كريم أديمي (بروسيا دورتموند) - نديم أميري (ماينز) - سيرج جنابري وألكسندر بافلوفيتش وليون جورتسيكا وجوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - جايمي ليفلينج (شتوتجارت) - فلوريان فيرتز (ليفربول)

الهجوم: سعيد الملا (كولن) - ليروي ساني (جالاتا سراي) - جوناثان بوركاردت (أينتراخت فرانكفورت) - كيفن شادي (برنتفورد) - نيك فولتيماده (نيوكاسل).

