الأول في السوبر 5X5.. تريزيجيه يسجل لـ الأهلي ضد سيراميكا

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 17:27

كتب : رامي جمال

الأهلي - المصري - تريزيجيه

افتتح محمود حسن "تريزيجيه" أهداف كأس السوبر المصري بتسجيل الأول لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الـ19 بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو"، قابلها تريزيجيه برأسية في مرمى محمد بسام.

الهدف هو الأول في نسخة موسم 2025/2026 من كأس السوبر المصري.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - اكتمال المتأهلين لدور الـ 32 بصعود السكة الحديد وأبو قير للأسمدة قائمة الجزائر - وجهان جديدان لمواجهتي زيمبابوي والسعودية.. وغيابات عديدة كأس العالم للناشئين - البرتغال تقسو على المغرب بسداسية

ووصل "تريزيجيه" إلى الهدف الخامس بقميص الأهلي منذ عودته بداية هذا الموسم، ومن صناعة هي الخامسة أيضا لـ زيزو بقميص الأهلي منذ قدومه.

ويعد الهدف هو الأول لـ تريزيجيه في كأس السوبر المصري تاريخيا في ثاني مباراة بخوضها في البطولة.

الجدير بالذكر إن تريزيجيه كان صاحب هدف فوز الأهلي كذلك على سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري هذا الموسم.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا حاليا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يلعب الفائز مع المتأهل بين الزمالك وبيراميز، اللذان سيلعبان بعد قليل في نصف النهائي الآخر.

كأس السوبر المصري الأهلي محمود حسن "تريزيجيه"
نرشح لكم
بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا استراحة السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز
أخر الأخبار
بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر 17 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس 35 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني 42 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه 45 دقيقة | الدوري المصري
جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
استراحة السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516725/الأول-في-السوبر-5x5-تريزيجيه-يسجل-لـ-الأهلي-ضد-سيراميكا