الأول في السوبر 5X5.. تريزيجيه يسجل لـ الأهلي ضد سيراميكا

افتتح محمود حسن "تريزيجيه" أهداف كأس السوبر المصري بتسجيل الأول لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الـ19 بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو"، قابلها تريزيجيه برأسية في مرمى محمد بسام.

الهدف هو الأول في نسخة موسم 2025/2026 من كأس السوبر المصري.

زيزو "أسيست" رائع ✨



إنهاء مثالي من تريزيجيه ليسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا ⚽️#الأهلي_سيراميكا | #كأس_السوبر_المصري 🏆 pic.twitter.com/7OOGo75arY — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 6, 2025

ووصل "تريزيجيه" إلى الهدف الخامس بقميص الأهلي منذ عودته بداية هذا الموسم، ومن صناعة هي الخامسة أيضا لـ زيزو بقميص الأهلي منذ قدومه.

ويعد الهدف هو الأول لـ تريزيجيه في كأس السوبر المصري تاريخيا في ثاني مباراة بخوضها في البطولة.

الجدير بالذكر إن تريزيجيه كان صاحب هدف فوز الأهلي كذلك على سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري هذا الموسم.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا حاليا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يلعب الفائز مع المتأهل بين الزمالك وبيراميز، اللذان سيلعبان بعد قليل في نصف النهائي الآخر.