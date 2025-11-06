عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري.. تغريم الزمالك وإيقاف 7 لاعبين

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 17:18

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى لسمابقة الدوري، وذلك طبقا للوائح مسابقة الدوري ولائحة العقوبات.

وقررت الرابطة تغريم نادي الزمالك 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني من مواجهة طلائع الجيش.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت:

إيقاف محمد أبو جبل، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة وفاركو:

إيقاف محمد عماد محمد عبد القادر، لاعب فريق الجونة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على طرد للعبة خطرة.

إيقاف عمرو جمال صابر، مدرب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على طرد للأعتراض.

إيقاف بابكر ندياي، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف محمد سمير أحمد أحمد محمد بكر، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد السكندري قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت:

إيقاف كريم وليد، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وسموحة:

إيقاف محمد حسين، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

الدوري المصري رابطة الأندية
