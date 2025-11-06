كأس مصر - اكتمال المتأهلين لدور الـ 32 بصعود السكة الحديد وأبو قير للأسمدة
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 17:00
كتب : رضا السنباطي
اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ 32 من كأس مصر بعد ختام الأدوار التمهيدية.
وحسمت أندية السكة الحديد مودرن وأبو قير للأسمدة ووي وتليفونات بني سويف تأهلها.
وبذلك انضم 11 فريقا من الأدوار التمهيدية إلى فرق الدوري المصري هذا الموسم.
وجاءت الأندية الصاعدة من الأدوار التمهيدية كالآتي:
مسار - بلدية المحلة - دكرنس - نادي جي - القناة - بورفؤاد - بترول أسيوط - السكة الحديد مودرن - تليفونات بني سويف - أبو قير للأسمدة - وي.
وينضم الـ 11 فريقا إلى فرق الدوري المصري الـ 21.
