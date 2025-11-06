كأس العالم للناشئين - البرتغال تقسو على المغرب بسداسية

تعرض منتخب المغرب تحت 17 عاما لخسارة قاسية على يد البرتغال في كأس العالم للناشئين.

وفاز منتخب البرتغال على المغرب 6-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

منتخب المغرب تلقى الهزيمة الثانية بعدما خسر في الجولة الأولى أمام اليابان.

بهذه النتيجة تصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراته ضد كالديونيا الجديدة التي لا تملك أي نقاط.

وصف المباراة

افتتح جواو أراوخو التسجيل للمنتخب البرتغالي في شباك المغرب عند الدقيقة 20.

وعزز إيناسيو كابرال تقدم المنتخب البرتغالي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وأضاف ماتيوس مايدي الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 29.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل مايدي مجددا الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل خوسيه نيتو الهدف الخامس لمنتخب البرتغال في الدقيقة 46.

وعاد نيتو ليسجل الهدف السادس لمنتخب البرتغال في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.