انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(1) سيراميكا كليوباترا.. تأهل الأحمر

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

يواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------------

نهاية المباراة

ق98 استئناف المباراة

ق97 مطالبات بركلة جزاء بسبب لمسة يد على الأهلي

ق90 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع

ق88 مشاركة أحمد عبد القادر بدلا من تريزيجيه

ق83 تسديدة قوية من عمرو قلاوة تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي

ق78 مشاركة بن رمضان وأحمد رمضان وخروج زيزو وبنشرقي

ق74 لاكاي يهدر هدفا محققا

ق70 مشاركة أيمن موكا بدلا من إسلام عيسى

ق69 خروج جراديشار ومشاركة طاهر محمد

ق67 إصابة جراديشار

ق63 انطلاقة أشرف بنشرقي رائعة وخطأ من حسين السيد

ق63 تسديدة مباغتة من أحمد بلحاج من وسط الملعب لكن يتصدى لها محمد الشناوي

ق57 مشاركة حسين السيد وعمرو قلاوة بدلا من محمد صادق وكريم وليد

ق55 إصابة كريم وليد

ق52 جووووول جراديشار يسجل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب 3 دقائق وقت بدل من الضائع

ق41 جوووول مروان عثمان يتعادل بطريقة رائعة

ق40 الشناوي يشتت ركلة مرمى سيراميكا كليوباترا

ق37 تمريرة عرضية من جراديشار يسددها بنشرقي بيساره لكن سهلة في يد بسام

ق30 توقف المباراة للراحة وانحصار اللعب في وسط الملعب

ق19 جوووول تريزيجيه برأسية رائعة من عرضية زيزو

ق12 تسديدة قوية من تريزيجيه لكن بسام يتألق

ق10 تسديدة قوية من مروان عطية لكن يتصدى لها بسام

ق8 هجمة خطيرة للأهلي لكن تمر بسلام على سيراميكا كليوباترا

ق5 رأسية تريزيجيه لكن بعيدة عن مرمى بسام

انطلاق المباراة

السوبر المصري كأس السوبر الأهلي سيراميكا كليوباترا
التعليقات
