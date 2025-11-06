قائمة فرنسا - عودة كانتي وشرقي وكولو مواني لمواجهتي حسم التأهل للمونديال

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 16:33

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

كشف ديديه ديشامب مدرب فرنسا عن قائمة لمعسكر الديوك في فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

ويلعب منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد أوكرانيا يوم الخميس المقبل، ثم يواجه أذربيجان يوم الأحد التالي.

وشهدت القائمة غياب أوريليان تشواميني وأدريان رابيو وعثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

واستدعى ديشامب نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة ووارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان لتعويض غياب تشواميني ورابيو.

وتحتاج فرنسا إلى فوز وحيد من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

Graphic with French flag colors blue white red divided into sections for goalkeepers defenders midfielders and attackers listing names like L. Chevaliers M. Maignan L. Digne T. Hernandez I. Konate W. Saliba D. Upamecano N. Kounde Z. Maile-Emery A. Camavinga M. Olise M. Aluishe B. Barrik K. Mukumu J.R. Kolo Muani K. Nkunku above photos of six male players in blue France national team jerseys posing with gestures like pointing thumbs up.

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (ميلان)، بريس سامبا (رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، تيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، نجولو كانتي (اتحاد جدة)، مانو كوني (روما)، مايكل أوليسه (بايرن ميونيخ)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الهجوم: ماجنس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، هوجو إيكيتيكي (ليفربول)، راندال كولو مواني (توتنام)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، كريستوفر نكونكو (ميلان).

