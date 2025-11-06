كرة سلة - الاتحاد يعلن تجديد تعاقد "دولا" لمدة ثلاثة مواسم

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 15:59

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري كرة سلة - أحمد عادل دولا

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقد أحمد عادل "دولا" صانع ألعاب فريق السلة لمدة ثلاثة مواسم.

ويعتبر دولا أحد أبرز لاعبي فريق سلة الاتحاد ومنتخب مصر.

وكشف الاتحاد السكندري عن إتمام مجلس الإدارة برئاسة محمد سلامة إجراءات تمديد تعاقد أحمد عادل لمدة ثلاثة مواسم.

وشهدت جلسة تجديد تعاقد اللاعب تواجد كل من محمد سلامة رئيس النادي وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة وشريف العطار مدير الفريق.

وتم الاتفاق بين نادي الاتحاد واللاعب على كافة تفاصيل تجديد التعاقد.

وأعرب دولا عن سعادته بتجديد تعاقده مع فريق الاتحاد وتمنى المساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات.

ووضع الاتحاد السكندري قدما في نصف نهائي دوري مرتبط كرة السلة.

وتقام مباريات الإياب يوم السبت المقبل.

كرة سلة الاتحاد أحمد دولا
