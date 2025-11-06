تشكيل سيراميكا - ثنائي هجومي أمام الأهلي.. والسولية وكريم وليد أساسيان

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

عمرو السولية - سيراميكا

يقود الثنائي فاخري لاكاي ومروان عثمان هجوم سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة الأهلي المرتقبة بكأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن نصف نهائي المسابقة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادةعلي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم وليد - إسلام عيسى - فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان عثمان.

مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وأيضا الزمالك ضد بيراميدز.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، بينما يلعب الزمالك ضد بيراميدز في تمام السابعة والنصف.

السوبر المصري الأهلي سيراميكا كليوباترا
