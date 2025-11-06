مدرب نيوم: النصر يذكرني بباريس سان جيرمان

أوضح كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق نيوم أن استعدادته لمواجهة النصر تذكره بأيامه في الدوري الفرنسي حين كان يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان.

ويحل النصر ضيفا على نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز ضمن الجولة الثامنة من المسابقة يوم السبت.

وقال جالتييه في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "قوة النصر حاليا تذكرني وأنا أستعد لمباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي".

وأضاف "نحن سعداء بخوض هذه المباراة، لكن يجب أن نظهر شخصية قوية لتحقيق نتيجة إيجابية، وأن نُحسن التنظيم الدفاعي، مع تقارب الخطوط بين اللاعبين، وبذل جهد كبير داخل الملعب بمعدلات ركض عالية".

وشدد مدرب ليل ونيس السابق "قمنا بدراسة النصر جيداً، ونعرف نقاط القوة والضعف لديه، وسنسعى للخروج بنتيجة إيجابية".

وتابع "عبد الله دوكوري بات جاهزاً بعد غيابه عن المباريات لمدة شهر، لكني لم أحسم بعد مسألة مشاركته من عدمها".

وأكد جالتييه جاهزة محمد البريك التامة، مشيداً بخبرته الكبيرة في الدوري السعودي.

ويحتل نيوم، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، المركز السادس بعد مرور 7 جولات برصيد 13 نقطة.

فيما يتصدر النصر الترتيب بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الانتصار في 7 مواجهاتٍ.