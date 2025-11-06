تشكيل الأهلي - ديانج وجراديشار أساسيان أمام سيراميكا كليوباترا.. وبن رمضان على دكة البدلاء

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - ديانج

أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ودفع توروب بالثنائي أليو ديانج ومروان عطية في خط الوسط بينما يتواجد محمد بن رمضان على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد "زيزو".

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - محمود حسن "تريزيجيه".

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال - أحمد رمضان - محمد علي بن رمضان - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - محمد عبد الله - محمد مجدي أفشة.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من محمد شريف وإمام عاشور وحسين الشحات.

