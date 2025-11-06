الفحوصات تؤكد سلامة فالفيردي وجاهزيته لمواجهة رايو فايكانو
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 15:49
كتب : FilGoal
كشفت الفحوصات جاهزية فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد لخوض مباراة فريقه المقبلة وعدم معاناته من الإصابة.
وغادر فالفيردي مباراة فريقه ضد ليفربول يوم الثلاثاء الماضي بسبب الإصابة.
وذكرت إذاعة كوبي أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أكدت أنه لن يغيب عن الملاعب.
وأضاف التقرير أن لاعب منتخب أوروجواي سيلعب بشكل طبيعي ضد رايو فايكانو يوم الأحد بالدوري الإسباني.
فالفيردي شارك في خسارة ريال مدريد على يد ليفربول ضمن رابع جولات دوري أبطال أوروبا.
وخسر ريال مدريد أمام ليفربول بهدف دون رد سجله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.
بهذه النتيجة تساوى ليفربول وريال مدريد في رصيد النقاط بواقع 9 نقاط لكل فريق.
