خلفا لباتريك فييرا.. دي روسي مدربا لجنوى

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 15:18

كتب : FilGoal

دي روسي - جنوى

أعلن نادي جنوى الإيطالي تعيين دانييلي دي روسي مدربا جديدا للفريق.

وسيتولى دي روسي تدريب جنوى خلفا للفرنسي باتريك فييرا.

وكانت قد أعلنت إدارة جنوى إقالة باتريك فييرا من منصبه بعد بداية سيئة للموسم في الدوري الإيطالي.

جنوى حقق فوز وحيد بعد مرور 10 مباريات، ليحصد 6 نقاط فقط ويحتل المركز 18 في جدول الدوري.

وجاء اختيار دي روسي بعد ترشيحه ضمن قائمة ضمت رافاييلي بالادينو وباولو فانولي ولوكا جوتي.

دي روسي كان قد قاد روما لفترة قصيرة الموسم الماضي قبل أن يغادر منصبه.

جنوى يسعى لإنعاش موسمه في الدوري بعد انطلاقة مخيبة جعلته في المركز 18 برصيد 6 نقاط.

