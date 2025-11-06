خلفا لباتريك فييرا.. دي روسي مدربا لجنوى

أعلن نادي جنوى الإيطالي تعيين دانييلي دي روسي مدربا جديدا للفريق.

وسيتولى دي روسي تدريب جنوى خلفا للفرنسي باتريك فييرا.

وكانت قد أعلنت إدارة جنوى إقالة باتريك فييرا من منصبه بعد بداية سيئة للموسم في الدوري الإيطالي.

جنوى حقق فوز وحيد بعد مرور 10 مباريات، ليحصد 6 نقاط فقط ويحتل المركز 18 في جدول الدوري.

📝 Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego… pic.twitter.com/eZ5qgagE1P — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2025

وجاء اختيار دي روسي بعد ترشيحه ضمن قائمة ضمت رافاييلي بالادينو وباولو فانولي ولوكا جوتي.

دي روسي كان قد قاد روما لفترة قصيرة الموسم الماضي قبل أن يغادر منصبه.

جنوى يسعى لإنعاش موسمه في الدوري بعد انطلاقة مخيبة جعلته في المركز 18 برصيد 6 نقاط.