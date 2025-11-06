ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة تشواميني

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

كشف نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبنا أوريلين تشواميني اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد، تبين إصابته في العضلة نصف الوترية بالساق اليسرى. وسيتم متابعة تطور حالته خلال الفترة المقبلة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب لاعب الوسط الدولي الفرنسي عن صفوفه.

فيما ذكرت تقارير أن ريال مدريد سيستعيد خدمات تشواميني عقب نهاية التوقف الدولي المقبل.

تشواميني شارك في خسارة ريال مدريد على يد ليفربول أول أمس ضمن رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد أمام ليفربول بهدف دون رد سجله الأرجنتيني ماك أليستر.

بهذه النتيجة تساوى ليفربول وريال مدريد في رصيد النقاط بواقع 9 نقاط لكل فريق.

