ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة تشواميني

كشف نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني.

أوريليان تشواميني النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبنا أوريلين تشواميني اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد، تبين إصابته في العضلة نصف الوترية بالساق اليسرى. وسيتم متابعة تطور حالته خلال الفترة المقبلة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب لاعب الوسط الدولي الفرنسي عن صفوفه.

فيما ذكرت تقارير أن ريال مدريد سيستعيد خدمات تشواميني عقب نهاية التوقف الدولي المقبل.

تشواميني شارك في خسارة ريال مدريد على يد ليفربول أول أمس ضمن رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد أمام ليفربول بهدف دون رد سجله الأرجنتيني ماك أليستر.

بهذه النتيجة تساوى ليفربول وريال مدريد في رصيد النقاط بواقع 9 نقاط لكل فريق.