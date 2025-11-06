ديلي ميل: اجتماع حاسم بين صلاح وحسام حسن لتجنب الخلافات مع ليفربول قبل أمم إفريقيا

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

ذكرت جريدة ديلي ميل أن محمد صلاح نجم ليفربول سيعقد اجتماعا حاسما مع حسام حسن مدرب منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر الجاري بشأن التنسيق حول انضمامه في الفترة التي تسبق بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل.

ويستعد الفراعنة لرحلة البحث عن اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، حين تنطلق نسخة 2025 بالمغرب يوم 21 ديسمبر القادم.

وأوضح التقرير أن الاجتماع يهدف لتجنب أي خلافات بين نادي ليفربول ومنتخب مصر قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

أهم هذه النقاط سيكون حول إمكانية مشاركة صلاح أمام نيجيريا وديا يوم الأحد 14 ديسمبر المقبل، قبل البطولة بأيام.

فيما يلعب ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت 13 ديسمبر.

وفقا للتقرير، قد يُفضل صلاح البقاء مع ليفربول وخوض مباراة برايتون ثم السفر للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يلعب مباراته الأولى في البطولة ضد زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

ويجب على الطرفين الاتفاق على موعد انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة الأخير قبل البطولة في ظل التضارب بين مواعيد المباريات.

وسيغيب صلاح عن 7 أو 8 مباريات لليفربول في حالة وصول منتخب مصر إلى نهائي البطولة.

المباريات ستكون كالتالي:

توتنام (الدوري الإنجليزي) 20 ديسمبر

ولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي) 27 ديسمبر

ليدز يونايتد (الدوري الإنجليزي) 1 يناير

فولام (الدوري الإنجليزي) 4 يناير

أرسنال (الدوري الإنجليزي) 8 يناير

؟؟؟؟ (كأس الاتحاد الإنجليزي) 13 يناير

بيرنلي (الدوري الإنجليزي) 17 يناير

وربما يغيب صلاح عن لقاء أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا بعد 3 أيام من نهائي كأس الأمم الإفريقية، بافتراض وصول مصر للنهائي وحصوله على راحة.

ويستضيف المغرب المسابقة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

