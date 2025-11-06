خدمة في الجول - قائمة الممنوعات للجمهور في مباريات السوبر المصري

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 14:27

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك والأهلي

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري قائمة المواد الممنوعة داخل الملاعب خلال المباريات.

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر، وتستمر حتى يوم الأحد 9 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وأيضا الزمالك ضد بيراميدز.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، بينما يلعب الزمالك ضد بيراميدز في تمام السابعة والنصف.

وجاءت قائمة الممنوعات على النحو التالي:

1- الأسلحة.

2- المشروبات والأكياس الزجاجية، والعبوات المعدنية، والمشروبات الكحولية، والمواد المخدرة.

3- أجهزة التسجيل أو التصوير الاحترافية، ويُسمح بالهواتف المحمولة الشخصية فقط.

4- المواد العنصرية أو الفوقية مثل الأعلام أو اللافتات.

5- رفع أو إظهار أكثر من علم واحد.

6- الطبول وآلات الموسيقى.

7- المواد القابلة للاشتعال.

8-الكرات بمختلف أنواعها.

9- العطور ومنتجات التجميل.

10- المأكولات والمشروبات.

11- عبوات الغازات المضغوطة أو أي مواد ضد الاشتعال أو التفجير.

12- الوقوف على المقاعد أو في الممرات.

13- الألوان بأنواعها، بما فيها ألوان الشعر.

14- المواد الحادة أو أدوات القطع.

15- المظلات كبيرة الحجم.

16- شاحن الهواتف.

17- السجائر الإلكترونية.

قد تكون صورة ‏نص‏

كما شددت اللجنة على أن جميع المستلزمات والمقتنيات تخضع للتفتيش الأمني الإجباري، بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

ويحمل الأهلي لقب البطولة من الموسم الماضي، بعدما فاز بها على حساب الزمالك في الإمارات أيضا.

