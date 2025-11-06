أيمن الشريعي مستمر في رئاسة إنبي حتى 2029
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 13:57
كتب : FilGoal
سيستمر أيمن الشريعي في رئاسة مجلس إدارة نادي إنبي حتى 2029.
وفاز الشريعي بانتخابات رئاسة إنبي بعد منافسة مع محمد غرابة المدير السابق لمنتخب مصر.
وأعلن نادي إنبي فوز أيمن الشريعي بمقعد الرئيس في انتخابات دورة 2025-2029.
فيما أعلن غرابة خسارته للعملية الانتخابية بفارق 3 أصوات عن الشريعي الفائز بمقعد رئيس نادي إنبي.
وجاءت نتائج انتخابات نادي إنبي بالكامل كالتالي:
رئيس النادي: أيمن الشريعي
نائب رئيس النادي: خالد الجنزوري
أمين الصندوق: عبدربه إبراهيم
الأعضاء:
أحمد شوقي غريب
عبد الشهيد سلام
رنا عصام شلتوت
أحمد نبيل سرايا
تحت السن:
محمد سعد إبراهيم.
