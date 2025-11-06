التشكيل المتوقع - الدياغ يعوض بيزيرا في هجوم الزمالك.. وماييلي يقود بيراميدز

استقر الثنائي احمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، والكرواتي كورنسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض مباراة الفريقين المرتقبة.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن نصف نهائي السوبر المصري.

ومن المقرر أن يدفع مدرب الزمالك بالفلسطيني عدي الدباغ في مركز الجناح الأيمن لتعويض البرازيلي خوان بيزيرا المصاب.

كما يفاضل أحمد عبد الرؤوف بين الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد لاختيار الحارس الأساسي أمام بيراميدز.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي (محمد عواد)

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايك.

الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري - ناصر ماهر

في المقابل يعاني بيراميدز من غياب الثلاثي رمضان صبحي ويوسف أوباما ومصطفى فتحي.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: مصطفى زيكو - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا.

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر، وتستمر حتى يوم الأحد 9 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وأيضا الزمالك ضد بيراميدز.

ويحمل الأهلي لقب البطولة من الموسم الماضي، بعدما فاز بها على حساب الزمالك في الإمارات أيضا.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، بينما يلعب الزمالك ضد بيراميدز في تمام السابعة والنصف.