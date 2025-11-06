خبر في الجول - المحاضرة الفنية تحسم حارس الزمالك أمام بيراميدز

يحسم أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك اسم الحارس الأساسي لفريقه خلال مواجهة بيراميدز خلال المحاضرة الفنية الخاصة بالمباراة.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن نصف نهائي السوبر المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك سيحسم اسم الحارس الأساسي للفريق خلال مواجهة بيراميدز خلال المحاضرة الفنية في ظل الشكوك حول إمكانية لحاق محمد صبحي بالمباراة.

كما علم FilGoal.com أن محمد عواد الأقرب لحراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز في حال تأكد غياب محمد صبحي.

واشتكى محمد صبحي من آلام عضلية جعلته مهددا بالغياب عن مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

وكان صبحي قد تم استبداله خلال الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش وحل مهدي سليمان بدلا منه.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان.

الدفاع: عمر جابر – بارون أوتشينج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – صلاح الدين مصدق – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك – أحمد فتوح.

الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.