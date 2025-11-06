خبر في الجول - المحاضرة الفنية تحسم حارس الزمالك أمام بيراميدز

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 12:36

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك - طلائع الجيش

يحسم أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك اسم الحارس الأساسي لفريقه خلال مواجهة بيراميدز خلال المحاضرة الفنية الخاصة بالمباراة.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن نصف نهائي السوبر المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك سيحسم اسم الحارس الأساسي للفريق خلال مواجهة بيراميدز خلال المحاضرة الفنية في ظل الشكوك حول إمكانية لحاق محمد صبحي بالمباراة.

أخبار متعلقة:
هاني سعيد: لن نتأثر بالغيابات في السوبر.. والزمالك يستطيع تخطي أزماته مؤتمر يورتشيتش: تفاصيل صغيرة تحسم مباراة الزمالك.. ونفتقد 3 لاعبين مواعيد مباريات الخميس 6 نوفمبر - الأهلي يواجه سيراميكا والزمالك ضد بيراميدز في السوبر مؤتمر عمر جابر: اعتدنا على الأزمات في الزمالك.. ودوري كبير كقائد

كما علم FilGoal.com أن محمد عواد الأقرب لحراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز في حال تأكد غياب محمد صبحي.

واشتكى محمد صبحي من آلام عضلية جعلته مهددا بالغياب عن مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

وكان صبحي قد تم استبداله خلال الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش وحل مهدي سليمان بدلا منه.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان.

الدفاع: عمر جابر – بارون أوتشينج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – صلاح الدين مصدق – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك – أحمد فتوح.

الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

السوبر المصري الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
خدمة في الجول - قائمة الممنوعات للجمهور في مباريات السوبر المصري أيمن الشريعي مستمر في رئاسة إنبي حتى 2029 التشكيل المتوقع - الدياغ يعوض بيزيرا في هجوم الزمالك.. وماييلي يقود بيراميدز التشكيل المتوقع - جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا.. والسولية أساسي مواعيد مباريات الخميس 6 نوفمبر - الأهلي يواجه سيراميكا والزمالك ضد بيراميدز في السوبر برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي
أخر الأخبار
ديلي ميل: اجتماع حاسم بين صلاح وحسام حسن لتجنب الخلافات مع ليفربول قبل أمم إفريقيا 11 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - قائمة الممنوعات للجمهور في مباريات السوبر المصري 26 دقيقة | الكرة المصرية
أيمن الشريعي مستمر في رئاسة إنبي حتى 2029 56 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف ملامح قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر 59 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات وألية انضمام اللاعبين ساعة | منتخب مصر
التشكيل المتوقع - الدياغ يعوض بيزيرا في هجوم الزمالك.. وماييلي يقود بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر لمعسكر نوفمبر ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - المحاضرة الفنية تحسم حارس الزمالك أمام بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516703/خبر-في-الجول-المحاضرة-الفنية-تحسم-حارس-الزمالك-أمام-بيراميدز